Разделы

Безопасность
|

Российские ИБ-вендоры усиливают экспорт в страны Глобального Юга

За последние два года экспорт российских решений в сфере информационной безопасности заметно переориентировался на рынки Глобального Юга: Ближний Восток, Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию. Рост интереса со стороны этих регионов связан как с ускоренной цифровизацией, так и с усилением требований к защите данных и критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Многие страны сегодня проходят путь, схожий с российским, речь идет не просто о внедрении ИБ-продуктов, а о формировании собственной модели цифрового суверенитета. В этом контексте российский опыт оказывается практически применимым.

Регионы Ближнего Востока и Африки демонстрируют темпы роста расходов на кибербезопасность на уровне около 15% в год. Основной спрос формируют государственные и квазигосударственные структуры, нефтегазовый сектор, энергетика и телеком. Дополнительным драйвером выступают национальные программы цифровой экономики, от Vision 2030 в Саудовской Аравии до аналогичных инициатив в ОАЭ и Катаре. Российские ИБ-решения здесь интересны как альтернатива западному стеку, а также как продукты, адаптированные к работе в условиях сложной инфраструктуры и повышенного уровня киберугроз.

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан остаются для российских компаний наиболее предсказуемым направлением экспансии. Схожие регуляторные требования в области КИИ и персональных данных, языковая и культурная близость, а также ограниченное присутствие западных вендоров создают благоприятные условия для масштабирования. В ряде стран региона наблюдается ужесточение национального ИБ-регулирования, что дополнительно повышает спрос на зрелые и проверенные решения.

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам
Бизнес-коммуникации

Юго-Восточная Азия — один из самых конкурентных рынков ИБ из-за активности китайских и западных производителей и строгого регулирования в сфере данных. При этом именно здесь востребованы высокотехнологичные нишевые продукты — решения для защиты промышленных систем, управления доступом и мониторинга событий безопасности. По словам Александра Рожкова, директора по международному развитию ГК Softline, российские решения находят спрос в проектах для госсектора, промышленности и финансовых организаций, где важны гибкость внедрения и устойчивость к сложным атакам.

Для выхода на зарубежные рынки российские ИБ-вендоры активно используют локализацию продуктов, создание региональных офисов и работу через партнерские сети интеграторов. Такая модель позволяет адаптироваться к требованиям локального законодательства и снизить барьеры входа. Участие в международных выставках и проведение собственных отраслевых мероприятий также остаются ключевым инструментом продвижения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративный мессенджер Compass: почему бизнес больше не доверяет зарубежным мессенджерам

Разработчик суперпопулярной утилиты для Linux перестал выплачивать деньги за поиск в ней уязвимостей. Не вынесли потока нейросетевого бреда

Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач

Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще