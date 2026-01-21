«МегаФон» вывел в онлайн ключевые участки дорог Прикамья

«МегаФон» обеспечил мобильный интернет и качественную связь для водителей и пассажиров на региональных и межмуниципальных дорогах Пермского края. Оператор запустил новое телеком-оборудование, и теперь услуги связи доступны на более чем 21 километре автотрасс региона. Проект реализован в рамках госконтракта по заказу министерства информационного развития и связи Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Впервые покрытие появилось на ряде важнейших маршрутов края: автодорогах Чайковский – Камбарка в районе деревни Оралки, Острожка – Пихтовка, Куеда – Большая Уса около починка Окулов и деревни Малый Дубровник, Пермь – Полазна и Полазна – Березники рядом с деревней Ярино. Протяженность отрезков транспортных артерий, где теперь доступен стабильный сигнал связи, составляет от 3 до 4,5 километров.

Водители и пассажиры могут свободно пользоваться навигационными приложениями, оставаться на связи с родственниками и коллегами, проверять электронную почту, обмениваться сообщениями в мессенджерах и соцсетях. Жителям близлежащих поселков теперь доступен весь спектр цифровых сервисов — от видеосвязи до просмотра фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.

Статистика оператора показывает высокий спрос на мобильные сервисы в пути. С начала года объем мобильного интернета, скачанный на этих участках дорог, составил около 8 ТБ, что эквивалентно 13 тыс. минут видеозвонков. Голосовой трафик превысил отметку в 36 тыс. минут разговоров.

«Устойчивый мобильный сигнал на дорогах региона — это не просто вопрос комфорта, а важный элемент безопасности. Вместе с министерством информационного развития и связи Пермского края мы последовательно расширяем зону покрытия вдоль основных автомагистралей региона. За последние несколько лет время мобильный интернет охватил свыше 100 километров дорог. Благодаря развитию телеком-инфраструктуры водители могут оперативно получать необходимую информацию, поддерживать связь с близкими и коллегами, а также быстро реагировать на непредвиденные ситуации», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что за последние пять лет в Прикамье при поддержке национальных проектов «Цифровая экономика» и «Экономика данных» проведена масштабная работа по развитию телекоммуникационной инфраструктуры.

«Мы полностью выполнили поручение Президента и обеспечили современными видами связи все населенные пункты региона с численностью жителей более 100 человек. Благодаря этому сегодня доступ к ним имеют 99,8% жителей края. Сейчас важно совместно с операторами связи обеспечивать высокое качество услуг», — сказал Дмитрий Махонин.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, за 2025 г. в регионе были установлены 104 базовые станции сотовой связи в населенных пунктах Пермского края. «Также за период с 2022 по 2025 гг. устранены «белые пятна» и обеспечена связь на 28 участках региональных автодорог. Сегодня на более 97% краевых дорог имеется возможность вызова экстренных служб 112, работы системы «Эра Глонасс» и другой дорожной телематики», — отметил Петр Шиловских.

Кроме того, LTE запущено на участке трассы М12 – построено 15 дополнительных базовых станций в Октябрьском и Чернушинском округах Прикамья, что позволило обеспечить 4G на 92 км федеральной трассы М12.