Маркетплейс для денег «Финуслуги» запустил подписку с финансовыми привилегиями

Маркетплейс для денег «Финуслуги» от Московской биржи запустил новый сервис — подписку «Финуслуги+». Владельцам подписки доступен сервис по подбору инвестиционного портфеля, состоящего из различных инструментов для решения конкретных задач: формирования финансовой подушки или накопления на первоначальный взнос по ипотеке, образование детям, а также развитие бизнеса. В будущем клиенты «Финуслуг» смогут также добавлять собственные цели. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Финуслуги».

В дополнение к сервису клиенты смогут воспользоваться рядом привилегий:

- бонусом в виде 1% годовых от суммы вкладов до 1 млн руб.;

- дополнительной выгодой в размере 1 процентного пункта к базовому коэффициенту «Профита» — программы лояльности маркетплейса, по которой рассчитываются бонусы на ежедневный остаток. Сейчас составляет 12%, с подпиской будет 13%;

- возможностью вернуть 10% стоимости страховых продуктов, приобретенных на «Финуслугах».

Начисленные бонусы в конце месяца будут автоматически поступать на личный счет («Кошелек Финуслуг») по курсу 1 бонус = 1 руб.

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги»: «Мы все довольно часто используем подписки, чтобы получить наиболее выгодные условия — не только по финансовым продуктам, но и при использовании развлекательных и стриминговых платформ. Мы полагаем, что, приобретая подписку на «Финуслугах», клиенты найдут для себя очевидные преимущества, так как она поможет заработать больше как на сберегательных, так и на страховых и инвестиционных продуктах. Мы рассчитываем, что со временем пользователям подписки будут доступны новые возможности».

Оформить подписку «Финуслуги+» можно в пару кликов в мобильном приложении или личном кабинете. Стоимость подписки составит 399 руб. в месяц, при оплате подписки на год выгода составит 20%: годовая стоимость составит 3990 руб. вместо 4788 руб. Оплатить услугу можно будет по СБП или банковской картой.