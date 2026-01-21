Количество UGC-каналов по теме предпринимательства на Rutube за год выросло почти на 60%

По данным Rutube, количество UGC-каналов по теме предпринимательства на платформе за год выросло на 59,9% — с 25,6 тыс. до 41 тыс. Аналитики также отмечают высокий интерес аудитории к предпринимательскому контенту, что отражается как в общем числе просмотров, так и в глубине потребления видео. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Контент о предпринимательстве — это не только истории успеха, но и практический опыт, личные кейсы и прикладные знания, которыми авторы делятся напрямую с аудиторией. Мы видим устойчивый рост числа UGC-каналов в этой тематике и высокий интерес зрителей к таким форматам. Это говорит о том, что Rutube становится площадкой, где предпринимательское сообщество может развиваться, находить свою аудиторию и выстраивать коммуникацию», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

На январь 2026 г. по количеству вовлеченных просмотров за пять лет лидером стал канал «Не стой на месте — про бизнес» с 9,8 млн просмотров, за ним следует «Олег Артемьев — Ленивый Инвестор» с 4,5 млн просмотров. В число лидеров вошли также каналы «Бухгалтерия: Перезагрузка» с 4,4 млн просмотров и «НССД» с 4,3 млн просмотров.