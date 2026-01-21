Разделы

Веб-сервисы
|

Количество UGC-каналов по теме предпринимательства на Rutube за год выросло почти на 60%

По данным Rutube, количество UGC-каналов по теме предпринимательства на платформе за год выросло на 59,9% — с 25,6 тыс. до 41 тыс. Аналитики также отмечают высокий интерес аудитории к предпринимательскому контенту, что отражается как в общем числе просмотров, так и в глубине потребления видео. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Контент о предпринимательстве — это не только истории успеха, но и практический опыт, личные кейсы и прикладные знания, которыми авторы делятся напрямую с аудиторией. Мы видим устойчивый рост числа UGC-каналов в этой тематике и высокий интерес зрителей к таким форматам. Это говорит о том, что Rutube становится площадкой, где предпринимательское сообщество может развиваться, находить свою аудиторию и выстраивать коммуникацию», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

На январь 2026 г. по количеству вовлеченных просмотров за пять лет лидером стал канал «Не стой на месте — про бизнес» с 9,8 млн просмотров, за ним следует «Олег Артемьев — Ленивый Инвестор» с 4,5 млн просмотров. В число лидеров вошли также каналы «Бухгалтерия: Перезагрузка» с 4,4 млн просмотров и «НССД» с 4,3 млн просмотров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Кадровый электронный документооборот (КЭДО) 2025

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще