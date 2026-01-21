Freedom Bank — лидер банковского сектора: впечатляющие результаты 2025 года

В 2025 году казахстанский банковский сектор продемонстрировал различные темпы роста, но безусловным лидером по привлечению средств стал Freedom Bank. Банк не просто вошёл в число лидеров — он установил новый рекорд, увеличив совокупный портфель вкладов на 51,6%. Это значительно опережает средние цифры по рынку: если общий рост объёма средств в банковском секторе составил лишь 15%, то результат Freedom Bank более чем в три раза превысил этот показатель.

В денежном выражении успех банка выглядит ещё более впечатляющим: ему удалось привлечь с рынка дополнительные 472 млрд тенге. В результате общий объём клиентских средств на счетах Freedom Bank вплотную приблизился к отметке 1,4 трлн тенге. Такой стремительный рост свидетельствует о высоком доверии клиентов и грамотной стратегии развития, которую реализует руководство банка.

Одним из ключевых факторов успеха стало умелое применение стратегии конвергенции. Freedom Bank активно перенаправляет ликвидность с брокерских счетов и цифровых сервисов в классические банковские депозиты. Благодаря этому банк успешно отвоёвывает долю рынка у консервативных конкурентов и укрепляет свои позиции в отрасли.

Финансовые результаты холдинга Freedom Holding Corp. также подтверждают успешность выбранной стратегии. Согласно отчётности, в третьем квартале 2025 финансового года выручка компании достигла 655 млн долларов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 236,6 млн долларов, или на 57%. Существенный вклад в этот рост внесла деятельность Freedom Bank, чистая прибыль которого составила 10,6 млн долларов.

Значительные успехи отмечены в развитии приложения Freedom SuperApp. Оно объединило в себе разнообразные сервисы Freedom — от банкинга и брокерских услуг до лайфстайла и мобильного кинотеатра. В течение года приложение било рекорды по скорости роста, и к началу декабря его клиентская база достигла 4 млн человек. Этот результат наглядно демонстрирует востребованность комплексного подхода к предоставлению финансовых и нефинансовых услуг.

Ещё одним прорывом для казахстанского банковского сектора стало использование искусственного интеллекта в работе с ипотечными заявками. За семь месяцев 2025 года Freedom Bank с помощью технологий ИИ обработал миллион заявок по ипотеке. Это существенно ускорило процесс рассмотрения заявок и повысило эффективность работы банка.

Инновации также нашли отражение в приложении для предпринимателей Freedom Business. Оно первым в стране внедрило ИИ-ассистента, который выполняет рутинные задачи. Особенностью ассистента стало то, что он общается голосом СЕО Freedom Holding Corp. Тимура Турлова. Это решение призвано сделать взаимодействие предпринимателей с банковским сервисом более комфортным и персонализированным.

Freedom Bank не останавливается на достигнутом и стремится к расширению географии присутствия. Уже получено разрешение от АРРФР РК на открытие отделений в Грузии. Параллельно Freedom Finance получила лицензию на брокерскую деятельность в Таджикистане. Эти шаги свидетельствуют о долгосрочной стратегии развития холдинга и его желании укрепить позиции на международных рынках.

Кроме того, Freedom Bank был признан лучшим в возврате средств по операциям с признаками мошенничества по версии Национального банка Республики Казахстан, что подчёркивает высокий уровень безопасности и надёжности, который банк обеспечивает своим клиентам.

Успехи Freedom Bank и связанных с ним компаний свидетельствуют о значительном прогрессе в развитии финансовых технологий и сервисов в Казахстане. Они задают новые ориентиры для отрасли и показывают, что грамотное сочетание традиционных банковских услуг с современными цифровыми решениями способно обеспечить впечатляющий рост и укрепить доверие клиентов.