Разделы

Безопасность
|

«Форсайт» получил обновленный сертификат ФСТЭК России для 10 версии «Форсайт. Аналитическая платформа»

Компания «Форсайт» объявляет о получении обновленного сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю для 10 версии продукта «Форсайт. Аналитическая платформа». Платформа успешно прошла сертификационные испытания регулятора на соответствие четвертому уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), пятому классу защищенности (согласно РД СВТ) и Техническим условиям. Документ был получен в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

Обновленный сертификат подтверждает, что 10 релиз «Форсайт. Аналитическая платформа» является программным средством со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом, регистрации событий безопасности и контроля целостности программного обеспечения, соответствует требованиям ФСТЭК по безопасности информации. Новый сертификат соответствия действителен до 28 января 2028 г.

Обновление сертификации – процедура, обеспечивающая актуальность сведений о возможностях программного продукта по защите информации в условиях постоянно меняющихся требований информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Разработчик суперпопулярной утилиты для Linux перестал выплачивать деньги за поиск в ней уязвимостей. Не вынесли потока нейросетевого бреда

Обзор: Рынок BPM

Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур

Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще