Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Древний якутский эпос Олонхо озвучат с помощью искусственного интеллекта

Национальная библиотека Якутии запустила уникальный культурно-технологический проект «Истиҥ» по обучению искусственного интеллекта исполнению древнего якутского эпоса Олонхо. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Первым «голосом» для ИИ в проекте «Истиҥ» стал глава Якутии Айсен Николаев. Он прочел произведение своего деда – народного сказителя Андрея Титарова «Хардааччы Бэргэн». В 2026 г. к 120-летию известного олонхосута (сказителя эпоса) приурочены мероприятия по увековечению его вклада в развитие культуры.

Записанное в 1981 г. Олонхо Андрея Титарова «Хардааччы Бэргэн» хранится в фонде радиокомитета, а книга доступна в электронном виде в Национальной библиотеке республики.

Олонхо — древнейшее эпическое искусство народа саха, героический эпос, который повествует о борьбе добра со злом. Термин «олонхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. Каждый олонхосут рассказывает легенды о деяниях богатырей по-своему, импровизируя и добавляя что-то от себя. Благодаря традиции устного исполнения Олонхо остается живым эпосом, а его значение для якутского народа и мировой культуры настолько велико, что он признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Проект «Истиҥ» направлен на сохранение языкового богатства народов Якутии, в том числе звучания якутского героического эпоса Олонхо с использованием современных цифровых технологий.

Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач
database

«Истиҥ» – TTS-инструмент (Text-to-Speech), преобразующий тексты на якутском языке в высококачественное аудио. По словам разработчиков, позволяет слушать книги и тексты в естественном звучании родной речи, сохраняя эмоциональную выразительность языка.

Глава Якутии объявил 2026 г. в республике Годом культуры. В ежегодном послании Государственному собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) он отметил, что целью Года культуры станет сохранение культурно-исторического наследия, развитие в духе времени творческого потенциала культуры и искусства, повышение культурного уровня каждого жителя республики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Власти создают мегакорпорацию полного цикла по производству чипов в России. Ей дадут триллион рублей

Российские платформы Kubernetes закрывают до 80–90% наиболее востребованных сценариев

В России потратят 16,5 миллиардов на внедрение системы для борьбы с «серым импортом»

Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще