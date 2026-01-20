Разделы

«Электрорешения» реализовала проект электроснабжения акватермального комплекса

Эксперты компании «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России, разработали и реализовали проект электроснабжения для акватермального комплекса в городе Стерлитамаке с учетом перспективы расширения.

Решение по организации электроснабжения включает в себя главный распределительный щит (ГРЩ) и вводно-распределительное устройство (ВРУ), систему прокладки кабеля, молниезащиту и заземление.

Для комплектации ГРЩ и ВРУ выбраны металлические корпуса, в том числе серий FORT и ВРУ Unit S. Металлические шкафы серии FORT выдерживают сейсмику до 8 баллов по MSK, обладают усиленным каркасом и полным набором монтажных элементов.

Для защиты цепей питания и оборудования термального комплекса в проекте использованы силовые автоматические выключатели ВА-45 со встроенными функциями защиты от перегрузки и короткого замыкания.

В состав решения вошел умный ГРЩ, который включает реле контроля фаз RKF-37 и реле выбора фаз RVF-3. RKF-37 постоянно мониторит параметры трехфазной сети и защищает оборудование от аварийных режимов: обрыв фазы, асимметрия, перепады напряжения, нарушение чередования. RVF-3 предназначено для обеспечения стабильного питания однофазных нагрузок.

Автоматизированным ГРЩ управляют программируемые логические контроллеры Pro-Logic, а наглядно отобразить информацию о параметрах работы оборудования помогает панель оператора Pro-Screen. Она обеспечивает визуальный контроль всех параметров в режиме реального времени и позволяет оператору быстро вносить корректировки в работу оборудования через удобный интерфейс.

Модульные автоматические выключатели линейки Proxima защищают электросети термального комплекса от перегрузок и коротких замыканий. Для прокладки кабельных линий на объекте применяются металлические лотки системы EKF-Line.

Проект электроснабжения акватермального комплекса на оборудовании одного бренда позволяет быстро подобрать комплектующие для замены или расширения системы, а также гарантирует сервисную поддержку производителя.

