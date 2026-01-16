Зумеры хотят видеть смысл и ценность своей работы

Для молодежи важно понимать, зачем они работают, а не просто набирать опыт для резюме. К такому выводу пришла карьерная платформа Changellenge >> в своем ежегодном исследовании Changellenge >> Best Company Award 2026. Более 9000 студентов из 40 ведущих вузов России поделились зарплатными ожиданиями и рассказали, что действительно важно для них при выборе работодателя. Об этом CNews сообщили представители Changellenge >>.

Ценность опыта и смысл работы важнее социального пакета и крутого офиса

Конкурентная зарплата, ценный и полезный опыт для будущей карьеры, смысл и ценность работы — три ключевые приоритета молодежи при выборе работодателя. Респондентов просили выбрать топ-7 важных факторов на старте карьеры, из которых один должен быть ключевым.

Первые два приоритета остались неизменными с прошлого года. А смысл и ценность работы вытеснили с третьего места интересные и амбициозные проекты. Значимость этого фактора в течение последних пяти лет постепенно возрастала — в этом году он впервые вошел в топ-3.

Ценный и полезный опыт для будущей карьеры — топ-2 ключевой атрибут для молодежи. Его отмечают 27% респондентов. Это подтверждает динамику прошлого года — молодежи нужно понимать, как работа делает их востребованными кандидатами на рынке труда.

Стабильность и надежность компании сохраняет свою значимость. Атрибут в этом году остался топ-5 ключевым фактором после конкурентной зарплаты, ценности опыта для карьеры, смысла работы и интересных проектов. 21% респондентов отметили это ключевым фактором при выборе работодателя.

При этом широкий социальный пакет и ДМС даже не входит в топ-20 по важности. Для молодежи гораздо важнее работать в компании с гибким подходом и человечной корпоративной культурой, нежели там, где делают ставку только на материальные бенефиты и крутой офис.

Важные факторы выбора работодателя не всегда являются ключевыми

Баланс работы и личной жизни вошел в топ-3 по важности, однако этот фактор на самом деле не является ключевым — он занял лишь 8 место. Культура work-life balance плавно теряет свой бум и переформатируется в режим work-life blend, когда гибкий график и удаленка позволяют совмещать интересную и ценную работу с учебой в вузе.

Возможность удаленной работы все еще важна

44% респондентов просят гибкий график — им важно самим выбирать, можно ли работать удаленно. Из них 18% просят удаленку, при этом они готовы идти на компромисс и работать несколько дней из офиса. При гибридном формате 43% респондентов выбирают работать максимум два дня из офиса, лишь 13% готовы брать три-четыре офлайн-дня. Возможность удаленной работы входит в топ-5 важных атрибутов при выборе работодателя, а гибкий график занимает 3 место.

Также в рамках исследования Changellenge >> Best Company Award 2026 аналитики изучили, какие компании являются наиболее привлекательными для студентов. Карьерная платформа Changellenge >> составляет этот рейтинг более 10 лет.

Общий рейтинг: «Альфа-Банк», «Яндекс», «Т-Банк», Сбербанк, ВТБ, Ozon, VK, «Авито», X5 Group, «Газпром».

Топ лучших компаний для начала карьеры среди студентов бизнес-специальностей: «Альфа-Банк», «Яндекс», «Т-Банк», Сбербанк, ВТБ, VK, Ozon, X5 Group, «Авито», Б1 (ранее EY или Ernst & Young), «Газпром».

Топ лучших компаний для начала карьеры среди студентов ИТ-специальностей: «Яндекс», «Альфа-Банк», «Т-Банк», Сбербанк, Ozon, ВТБ, VK, «Авито», МТС, Yadro.

Топ лучших компаний для начала карьеры среди студентов технических специальностей: «Альфа-Банк», «Яндекс», «Т-Банк», «Газпром», Сбербанк, ВТБ, СИБУР, «Газпром нефть», Ozon, VK.