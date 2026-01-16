Защищенный планшет GRT-CI-W88N от Gronet используется в энергетике

Заказчик компании Gronet – фирма в области решений для железнодорожной инфраструктуры – столкнулся с неэффективностью процессов, ошибками сотрудников и высокими затратами на оплату труда. Для более эффективной передачи данных, повышения эффективности и точности работ необходимо было внедрить современную систему, в рамках которой был нужен защищенный планшет с мощным процессором, множеством портов, ударопрочным корпусом и ярким дисплеем. В качестве решения задачи был предложен GRT-CI-W12A от Gronet. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис Рус».

Описание проекта

Цель заказчика — повысить эффективность строительства, монтажа, инспекции железных дорог, предложить решения по электрификации городского транспорта. Ранее использовались инфракрасные устройства и ручная запись данных, эффективность которых существенно ниже, а количество ошибок при их применении выше.

Для решения этой проблемы был предложен защищенный планшет GRT-CI-W12A от Gronet. Благодаря интеграции с программным обеспечением для геодезических работ и технологиями искусственного интеллекта GRT-CI-W12A обеспечивает сбор данных в режиме реального времени, синхронизацию и интеллектуальные оповещения об ошибках, повышая точность и производительность.

Задачи проекта

Для измерения показателей использовались инфракрасные устройства. Ручной сбор данных отнимал много времени, в сложных полевых условиях допускалось много ошибок, например пропуск данных или ошибки интерпретации, что влияло на точность последующего анализа.

Передача и управление данными были фрагментированы, отсутствовало отслеживание в реальном времени. Поскольку все данные записывались в автономном режиме, существовала значительная задержка между полевыми измерениями и последующим анализом. Бумажные записи могли потеряться или испортиться, отсутствовала библиотека данных.

Трудоемкий рабочий процесс, занимающий много времени. Процесс от сбора данных до ручного ввода и анализа зависел от человеческого фактора, что приводило к неэффективности и высоким затратам, становясь узким местом в сроках проекта и контроле затрат.

Для преодоления этих проблем заказчику требовалось защищенное устройство с высокой видимостью на открытом воздухе, синхронизацией данных в реальном времени и бесшовной интеграцией с программным обеспечением для геодезических работ и программами искусственного интеллекта.

Особенности GRT-CI-W12A

Столкнувшись с многочисленными трудностями, клиент искал профессиональный терминал, который мог бы повысить эффективность работы команды. После нескольких тестирований был выбран защищенный планшет GRT-CI-W12A от Gronet. Его особенности – яркий дисплей, широкий набор интерфейсов, ударопрочность военного уровня и поддержка Windows. Эта модель интегрируется с программным обеспечением для железнодорожных геодезических работ и продемонстрировал выдающуюся адаптивность и надежность передачи данных в процессе эксплуатации.

Характеристики GRT-CI-W12A от Gronet: яркость дисплея 650 нит, операционная система Windows, IP65, беспроводная передача данных,

GRT-CI-W12A от Gronet – интеллектуальный центр обработки данных, соединяющий ультразвуковое устройство для осмотра рельсов, данные удаленного осмотра из проектного центра и полевых техников. В начале работы ультразвуковое устройство для осмотра рельсов подключается к планшету через Bluetooth. Яркий дисплей позволяет точно считывать данные при любых условиях освещения.

Собранные данные передаются на устройство, где с помощью программного обеспечения на базе Windows выполняются быстрые расчеты параметров и первоначальная проверка положения пути.

Затем система проводит анализ данных с помощью встроенного ChatGPT. При обнаружении любого смещения или отклонения рельсов оповещение отправляется через 4G/Wi-Fi как на полевой планшет, так и в проектный центр, обеспечивая двойной контроль качества.

Защищенный корпус и класс защиты IP65 обеспечивают стабильную работу в условиях вибрации, перепадов температуры и запыленности, поддерживая надежную цепочку передачи данных от сбора информации до интеллектуального оповещения.