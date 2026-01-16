Разделы

Центр обработки данных «Газпром межрегионгаз инжиниринг» прошел аттестацию соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации

Центр обработки данных (ЦОД) «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил аттестат соответствия требованиям по защите информационно-телекоммуникационной системы (ИТС). Документ выдан по итогам испытаний, проведенных лицензиатом ФСТЭК России по утвержденным методикам и программе. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Эксперты оценили соответствие системы информационной безопасности требованиям по защите от актуальных угроз. Были проверены 12 комплексов средств защиты информации ЦОД, в том числе средств управления, обнаружения вторжений, антивирусной и криптографической защиты. По результатам аттестационных испытаний информационно-телекоммуникационная система ЦОД соответствует составу и содержанию организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21, применительно к 3 уровню защищенности и требованиям Руководящего документа ФСТЭК России от 30.03.1992 применительно к классу 1Г.

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Цифровизация

ЦОД «Газпром межрегионгаз инжиниринг» выступает единой платформой для функционирования автоматизированных информационных систем компаний группы «Газпром межрегионгаз». ИТС ЦОД выполняет технологический процесс обработки, хранения и передачи данных в закрытом контуре, а также позволяет вести оперативный мониторинг инцидентов информационной безопасности.

«Это первый аттестованный ФСТЭК ЦОД в Группе «Газпром межрегионгаз». Аттестат соответствия требованиям безопасности – это не формальный статус, а реальный инструмент, который гарантирует защиту конфиденциальной информации. Он позволяет выстраивать максимально надежное, управляемое и соответствующее требованиям законодательства цифровое пространство», – сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.

