Около 900 жителей сёл Тамбовской области впервые получили доступ к 4G «МегаФона»

Доступ к скоростному мобильному интернету получили около 900 жителей трёх небольших населённых пунктов в Тамбовской области. Специалисты «МегаФона» построили новые базовые станции в рамках проекта «Программа цифровой трансформации» по заказу Департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства региона. Жители уже активно общаются в сети – с начала года они проговорили более 24 тыс. минут, а ежедневный объем трафика сравним с просмотром 300 серий сериала.

Оборудование запустили в сёлах Староалександровка Староюрьевского округа и Парский Угол Моршанского округа, а также в посёлке Октябрьский Пичаевского округа. В результате работ расширилась зона покрытия сети, а жители получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с.

«Благодаря совместной работе региональных властей и оператора мы развиваем инфраструктуру в небольших деревнях и сёлах региона. Теперь жители ещё трёх населённых пунктов получили доступ к качественной связи и скоростному мобильному интернету, а это значит, что они смогут оперативно воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами, пообщаться с близкими при помощи стабильной голосовой связи или посмотреть видео в режиме онлайн в высоком разрешении», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Аналитика оператора на основе обезличенных данных подтверждает, что с момента запуска нового оборудования жители поселений активно пользуются мобильной связью и интернетом. Общая продолжительность разговоров с начала года составила более 24 тыс. минут, а самым «разговорчивым» днём стала среда. При этом средний объём трафика, который ежедневно скачивают абоненты, сопоставим с просмотром около 300 серий сериала.

«В Тамбовской области планомерно развивается инфраструктура связи. Регион активно участвует в федеральном проекте “Устранение цифрового неравенства”. По нему в 2025 г. базовые станции сотовой связи за счёт средств федерального бюджета построили в 27 сельских населённых пунктах региона. Важно, что в прошлом году в помощь к федеральной мы запустили свою, региональную программу, которая поможет обеспечить качественной голосовой связью и высокоскоростным интернетом ещё больше населённых пунктов области», — отметил врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи правительства Тамбовской области Андрей Стрельцов.