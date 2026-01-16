Разделы

Количество деловых онлайн-коммуникаций в Астраханской области выросло почти в четыре раза

Цифровая экосистема МТС на основе данных платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Астраханской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с 2024 годом. Такой рост сопровождался активным внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта, которые помогали астраханцам экономить время и повышать эффективность встреч. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основной прирост в Астраханской области обеспечили рабочие встречи: их количество за год увеличилось на 252%, при этом количество вебинаров выросло почти на 48%. Рост деловой активности сопровождался заметным увеличением использования инструментов на базе искусственного интеллекта. Чаще всего участники встреч прибегали к функциям размытия или замены фона – за год их применяли почти в восемь раз чаще, чем в 2024 г. Существенно выросло использование аватаров, масок, бьютификаций и умного зума, повышающих комфорт онлайн-общения.

Особое внимание астраханцев привлекал ИИ-ассистент: он помогал ориентироваться в контексте переписок и встреч, напоминать о договоренностях и формировать краткие сводки, значительно облегчая управление большим количеством онлайн-встреч. По интенсивности применения ИИ-инструментов на одно мероприятие Астраханская область вошла в число регионов с высоким уровнем вовлеченности в использование искусственного интеллекта в деловых коммуникациях.

Как организации выстроить защиту от фишинга
Безопасность

«Мы видим, что компании и организации в Астраханской области все активнее переходят к регулярным онлайн-форматам работы и при этом стремятся сделать их максимально эффективными. Инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют экономить время, снижать нагрузку на сотрудников и повышать качество коммуникаций. Этот тренд будет только усиливаться», — отмечает технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Наибольшую активность в использовании отечественной платформы для деловых онлайн-коммуникаций в регионе по итогам года показали организации из сферы образования, государственного сектора и бизнеса.

