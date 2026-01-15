Российские доменные зоны в 2025 году: рост, развитие и безопасность

Координационный центр доменов .RU/.РФ подвел итоги 2025 г. для российских национальных доменных зон. Прошедший год стал знаковым для Рунета: в октябре домен .RU впервые преодолел отметку в шесть млн зарегистрированных имен и продолжил рост. По итогам 2025 г. он увеличился на 221,263 тыс. домена (+3,8%), а общее число зарегистрированных имен составило 6 040 551. Домен .RU сохранил пятое место в мировом рейтинге страновых доменов, подтвердив свои устойчивые позиции среди крупнейших национальных зон. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

88,6% доменов в .RU зарегистрированы российскими физическими и юридическими лицами. Этот показатель продолжает расти из года в год, отражая высокий уровень доверия к национальному домену со стороны бизнеса и частных пользователей. В течение года в .RU было зарегистрировано 1,8 млн новых доменных имен, что превышает результат 2024 г. (1,72 млн регистрации).

Для кириллического домена .РФ 2025 г. стал юбилейным. По итогам года число зарегистрированных имен выросло на 18,74 тыс. (+2,5%) и достигло 778,9 тыс., что позволило домену .РФ сохранить статус крупнейшего интернационализированного национального домена.

Доля регистраций, принадлежащих российским пользователям, продолжила расти и достигла 96%, что свидетельствует о высокой востребованности домена .РФ внутри страны. В течение года было зарегистрировано 207,654 тыс. новых доменных имени, что выше показателя 2024 г. (182,351 тыс. регистраций).

В год 15-летия домена .РФ была открыта регистрация имен на 18 государственных языках народов России. Это расширило возможности использования национальных языков в цифровой среде и стало важным шагом в поддержке культурного и языкового многообразия. По итогам 2025 г. на национальных языках было зарегистрировано 1,8 тыс. доменов.

Среди регионов России лидером по числу зарегистрированных имен остается Москва — 1,7 млн доменов в зоне .RU и 179 тыс. доменов в зоне .РФ. В топ-5 регионов также вошли: Московская область (568,3 тыс. и 99,8 тыс. доменов соответственно), Санкт-Петербург (388,6 тыс. и 57,3 тыс.), Краснодарский край (179,6 тыс. и 25,9 тыс.) и Свердловская область (136,6 тыс. и 23,2 тыс.).

В 2025 г. особое внимание уделялось защите доменного пространства и повышению безопасности Рунета. На фоне роста и усложнения кибератак российские домены продемонстрировали устойчивость, обеспечив стабильную работу отечественных интернет-ресурсов. Впервые за последние годы удалось добиться снижения объемов фишинга в Рунете, что стало результатом эффективной работы участников проекта «Доменный патруль».

В течение года организации, компетентные в определении нарушений в сети Интернет, направили 62,2 тыс. обращений к регистраторам о прекращении делегирования вредоносных доменов — на 11,7% больше, чем в 2024 г. Как и ранее, основная часть обращений была связана с фишингом, но их количество сократилось на 8,2%, а доля фишинга в общем объеме снизилась с 82,6% в 2024 г. до 67,9% в 2025 г.

По итогам рассмотрения обращений в зонах .RU и .РФ было заблокировано 60,8 тыс. вредоносных доменов. При этом 65% обращений обрабатывались в первые 12 часов, что позволило минимизировать риски для пользователей.

Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, в 2025 г. была проделана значительная работа по обеспечению устойчивого роста и повышению безопасности Рунета.

«В наступившем году развитие доменного рынка в России и в мире будет определяться укреплением доверия к национальным доменам, возвратом интереса бизнеса к собственным сайтам и расширением языкового разнообразия. В России развитие языкового многообразия будет связано с дальнейшим увеличением числа поддерживаемых языков в домене .РФ, а на глобальном уровне — с запуском новых доменных зон, в том числе на национальных языках», – сказал он.