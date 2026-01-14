РВБ запустила отправку посылок между пунктами выдачи Wildberries по всей России

РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) подключила все пункты выдачи заказов Wildberries в России к сервису отправки посылок между клиентами WB Track. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Основным способом отправлений в рамках сервиса WB Track стало онлайн-оформление через мобильное приложение Wildberries. Клиенты могут самостоятельно оформить посылку в несколько шагов: зайти в приложение, перейти в раздел WB Track и нажать «Оформить доставку». Далее отправителю необходимо указать пункт отправления и получения посылки, данные получателя, параметры отправления и оценочную стоимость вложения. Все данные отображаются в приложении и могут быть перепроверены перед подтверждением и оплатой, что делает процесс максимально прозрачным и удобным для клиента.

Также клиентам доступно оформление отправления посылок непосредственно в пунктах выдачи Wildberries. В этом случае отправителю необходимо сообщить менеджеру ПВЗ адрес конечного пункта выдачи, данные получателя и оценочную стоимость вложения. После оформления клиент получает уведомление в мобильном приложении Wildberries для проверки данных и подтверждения оплаты.

Параллельно с масштабированием сервиса компания начала тестирование новых форматов упаковки посылок в пилотных пунктах выдачи. Ассортимент упаковок расширен по сравнению с ранее используемыми сейф-пакетами. В самое ближайшее время новые упаковки будут доступны во всех ПВЗ маркетплейса.

«За время тестирования WB Traсk уже успел показать свою эффективность. Самое большое расстояние доставки составило 8 тысяч километров, в том числе и в пункт выдачи на архипелаге Шпицберген. При этом благодаря нашим логистическим маршрутам большинство отправлений приходит получателям раньше заявленного срока. На данный момент в тестировании приняло участие несколько сотен тысяч наших клиентов, и мы видим, что все большему количеству пользователей интересен такой сервис», — сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

В марте 2025 г. РВБ запустила сервис WB Track в пилотном режиме. Услуга была доступна для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. География сервиса постепенно расширялась и теперь доступна во всех пунктах выдачи маркетплейса в России.