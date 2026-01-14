Разделы

Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»

Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру». Наиболее лояльна цифровому рублю молодежь. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, осведомленных о цифровом рубле. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 г. Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 5% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (67%) пока выступает против такой инициативы, а 18% респондентов не смогли определиться с решением.

Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 11% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 8% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 8 и 3% соответственно.

Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 14% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 7% — часть заработка. Среди 35—45 летних лояльность демонстрируют 6 и 5% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 5 и 3%.

Мы движемся от пика скепсиса к началу принятия: общественное мнение смягчается по отношению к цифровому рублю. В июне 2025 г., перед принятием закона, число согласных на перевод зарплат в новую форму было минимально (лишь 8% были готовы получать весь заработок или его часть «в цифре»). Боязнь потенциально негативного сценария развития событий после подписания указа сменилась прагматичным интересом. Очевидно, что российское общество вступает в стадию осторожного принятия нововведения.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 380

Время проведения: 30 декабря 2025 года — 12 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле

Размер выборки: 1600 респондентов.

