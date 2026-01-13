Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«VK Реклама» добавила новый инструмент оценки рекламных кампаний

Пользователям «VK Рекламы» стал доступен BrandLift. Новый инструмент позволит рекламодателям исследовать влияние конкретной кампании на имидж и восприятие бренда, чтобы в дальнейшем корректировать рекламную стратегию и повышать эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители VK.

BrandLift позволяет проводить опрос пользователей, чтобы оценить узнаваемость бренда, запоминаемость конкретной рекламы, предпочтение бренда пользователями и намерение купить товары или услуги бренда.

Исследование можно запустить вместе с началом рекламной кампании или в течение пяти дней после старта при условии, что рекламная кампания будет запланирована на период не менее двух недель. Инструмент доступен при создании кампании с целью «Узнаваемость и охват» в формате баннерной рекламы или видеорекламы.

Рекламодатель может выбрать цель исследования из списка. Система автоматически подставляет стандартные формулировки вопросов для выбранной метрики. При создании опроса можно также добавить бренды конкурентов в качестве вариантов ответа для сравнения.

«BrandLift будет особенно актуален для средних и крупных брендов, так как позволит сэкономить время и деньги на проведении независимых исследований. Инструмент позволит наглядно оценить эффект от рекламы, а также свою позицию на рынке относительно конкурентов на площадках VK», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

«Совокупные выплаты за 2025 год превысили 165 млн рублей» — главное о партнерской программе Selectel

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще