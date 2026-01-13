Разделы

В реестр Минпромторга включены ИБП «Сайбер Электро»

В реестр Министерства промышленности и торговли РФ добавлены ещё три модели источников бесперебойного питания бренда «Сайбер Электро», подтвердившие статус российской промышленной продукции. Об этом CNews сообщил представитель «Сайбер Электро».

В перечень вошли следующие модели: ИБП «РСК-Эксперт-1000С-М» мощностью 1 кВА/900 Вт. Компактный онлайн-ИБП двойного преобразования в стоечном исполнении 2U для защиты серверного и сетевого оборудования; ИБП «РСК-Эксперт-II-6000С-М» мощностью 6 кВА/6000 Вт. Универсальная модель с возможностью установки в стойку (4U) или напольного размещения, ориентированная на серверные комнаты, центры обработки данных и промышленные объекты; ИБП «РСК-Эксперт-II-10000С-М» мощностью 10 кВА/10000 Вт. Высокопроизводительное решение с ЖК-дисплеем для защиты критической инфраструктуры дата-центров и ответственных объектов.

Все представленные ИБП используют технологию двойного преобразования и формируют выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает стабильное электропитание чувствительного оборудования.

Наличие сертификатов Минпромторга России подтверждает соответствие продукции требованиям действующего законодательства и позволяет использовать оборудование в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ с применением национального режима. Актуальная информация о сертификатах доступна в официальном реестре Министерства промышленности и торговли РФ.

Оборудование уже доступно на складах дистрибьюторов.

