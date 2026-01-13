Разделы

Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным «Чистый номер»

Билайн обнулил стоимость «Чистого номера» — телефона, который ранее не использовался другими абонентами или организациями и, следовательно, не имеет чужого цифрового прошлого. Нулевая цена действует с 29 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года для «чистых номеров», не относящихся к категории красивых (кол-во ограничено). Эта услуга является частью стратегии по развитию сервисов, направленных на безопасность клиентов на всех этапах использования связи.

Сегодня телефонный номер всё чаще становится цифровым идентификатором — он используется для входа в банковские приложения, государственные сервисы, социальные сети и многое другое. При этом весь рынок мобильной связи всё ещё насыщен телефонным спамом. Билайн стремится максимально защищать своих клиентов от этой проблемы — только в ноябре Билайн зафиксировал 132 млн спам-звонков, которые были совершены с 10,7 млн спам-номеров разных операторов. Это подчёркивает актуальность «Чистого номера», который снижает риски ещё на этапе покупки сим-карты.

«Чистый номер» позволяет избежать рисков и начать пользоваться связью с нулевой историей. Такой номер не связан с предыдущими владельцами, рекламными обзвонами, коллекторами или чужими аккаунтами в цифровых сервисах. Это особенно актуально для клиентов, приобретающих сим-карту ребёнку, а также для пожилых родственников, которые становятся целью спамеров и мошенников.

«Номер телефона сегодня — ваш ключ ко множеству сервисов, и он должен быть по-настоящему вашим. “Чистый номер” — это старт с нуля: без чужих звонков, баз, аккаунтов и рисков для семьи — от детской сим до телефона пожилых родственников», — отметил Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу Билайна.

Повышение доступности «Чистого номера» стало частью комплексного подхода Билайна к безопасности клиентов. В него входят различные инструменты, защищающие клиентов автоматически и бесплатно, такие как:

- система защиты от спама и мошенничества, определяющая нежелательные вызовы благодаря спец. алгоритмам,

- маркировка входящих звонков, помогающая сразу понимать, кто звонит — потенциально опасный абонент или полезный контакт (например, служба доставки или банк),

- антифишинговая защита, блокирующая переходы на вредоносные сайты.

Эффективность такого подхода подтверждена исследованием ООО «КомНьюс Груп»*, проведённым среди операторов «большой четвёрки»: в рамках стресс-теста Билайн заблокировал 99% спам-звонков и подтвердил статус самого безопасного оператора**. «Чистый номер» дополняет эту систему, позволяя снизить потенциальные риски ещё до начала использования связи.

*По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших росс. операторов моб. связи по критериям: эффективность блокировок нежелат. звонков; инструменты предупреждения и блокировки мошенн. звонков в мессенджерах и др. Исследование от 28.10.2025. Подробнее: comnews.ru

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5y8za9w

