ДОМ.РФ занял вторую строчку рейтинга ИТ-работодателей России по версии «Хабр Карьера»

ДОМ.РФ вошёл в топ рейтинга лучших работодателей в ИТ в 2025 году по версии портала «Хабр Карьера», заняв второе место среди крупнейших компаний.

Итоги рейтинга «Хабр Карьера» подводятся каждый год. Он базируется на системе оценки работодателей, в которой сотрудники компаний могут анонимно оценить свою организацию и оставить отзыв. Все компании оцениваются по двенадцати критериям по пятибалльной шкале. В прошлом году ДОМ.РФ занимал третье место в топе компаний.

В ДОМ.РФ сегодня работает более 8 тысяч человек, из которых 1,5 тысячи — это команда Цифровой вертикали. Сотрудники проводят цифровую трансформацию строительной и банковской отрасли по всей России и создают инновационные ИТ-продукты для людей, бизнеса и государства. В ИТ-блоке группы компаний ДОМ.РФ работают специалисты самых разных направлений: разработчики, аналитики, DevOps, проектные и продуктовые менеджеры, специалисты по ИБ, data-инженеры и другие.

«Драйвером технологического развития в любой компании являются люди. Поэтому работе с кадрами и ИТ-бренду в ДОМ.РФ уделяется особое внимание. У нас в команде есть уникальная возможность решать задачи федерального масштаба и реализовать свои карьерные и профессиональные амбиции, создавая цифровые продукты, меняющие жизнь миллионов людей по всей стране. Эта работа сопровождается современным стеком технологий, применяются самые современные инструменты и форматы, в том числе искусственный интеллект. Комплексный подход позволяет нам соответствовать новым стандартам рынка труда, а во многом – создавать их, превращая наши практики в стратегический актив для формирования будущего цифрового ландшафта страны», – рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В рамках работы с ИТ ДОМ.РФ реализует комплексные мероприятия и проекты, направленные на привлечение амбициозных специалистов. Кроме того, в госкомпании разработаны программы для развития потенциала уже работающих сотрудников, показавших высокие результаты.

«В 2025 году рынок труда в ИТ сменил фокус с массового найма сотрудников на качество их работы и их реальную экспертизу, спрос стал более избирательным. В этих условиях мы сосредоточились на удержании и развитии сильных ИТ-специалистов внутри компании – через точечное обучение и выстраивание индивидуальных карьерных треков для кадрового резерва. Оценка наших сотрудников и второе место в рейтинге подтверждает, что такой подход работает», – подчеркнула директор по персоналу ДОМ.PФ Елена Черникова.