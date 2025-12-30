Разделы

Веб-сервисы
|

Уровень «Новогодний»: «Ростелеком» и «Леста Игры» узнали, чем займутся геймеры на праздниках

Геймеры активнее других жителей страны строят планы на предстоящие праздники: они планируют путешествовать, ходить в гости и заниматься спортом чаще, чем те, кто играми не увлекается. Такие результаты показал опрос 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, который провели «Игры Ростелеком» и «Леста Игры». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По данным опроса, видеоигры — один из самых популярных видов новогоднего досуга, провести время за компьютером или приставкой планируют 46,8% участников опроса.

Почти 14,7% геймеров (без учета любителей мобильных игр) запланировали путешествие по России или за границу, еще 21,9% — внутри своего региона. Среди тех, кто не относит себя к геймерам, цифры на 4,3% и 4,1% ниже соответственно.

Геймеры чаще других планируют заниматься почти всеми видами распространенного в новогодние праздники досуга: ходить в гости (на 8% больше, чем среди респондентов, не связанных с играми), принимать гостей (+5,5%), заниматься спортом (+4,3%) и гулять (+3,1%).

Два вида досуга — настольные игры и шоппинг — оказались одинаково популярными. Единственный же вид новогоднего отдыха, который геймеры любят меньше остальных (на 13,2%), — посещение катков.

В целом те, кто увлекается играми, лучше представляют, чем они займутся на каникулах, лишь 15% ответили, что у них пока нет четкого плана — при том, что намерение играть все выходные приравнивалось к его отсутствию. Среди негеймеров этот показатель в два раза выше (30,7%).

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование
импортонезависимость

Борис Синицкий, операционный директор «Мира Танков»: «Разница в отношении к каникулам может быть связана с тем, что геймеры стремятся к ярким эмоциям и интересному времяпрепровождению как в виртуальных мирах, так и в мире реальном. У взрослых мужчин, играющих в такие игры, как “Мир Танков”, часто есть семьи, поэтому им особенно важно подготовиться к новогодним праздникам лучше других. Они могут использовать выходные для того, чтобы не только насладиться любимыми играми, но и порадовать своих близких».

Антон Быковский, директор игрового направления «Ростелекома»: «Давно устарели стереотипы о любителях игр — это люди всех возрастов, многие из них семейные, они любят путешествовать, заниматься спортом и видеться с друзьями. Кроме того, исследования показывают, что видеоигры развивают стратегическое мышление и способности к многозадачности. Поэтому мы не удивлены, что по результатам нашего опроса геймеры тщательнее готовятся к праздникам и планируют много разных активностей. Ждем на платформе “Игры Ростелеком” всех, кто хочет развить свои навыки, не только геймерские, но и жизненные».

В топ-5 популярных у мужчин игр на предстоящие праздники вошли Counter-Strike, Dota, Minecraft, «Мир танков» и GTA. У женщин лидируют The Sims, Minecraft, Counter-Strike, GTA иAtomic Heart.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще