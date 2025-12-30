Осенью 2025 г. в России значительно вырос спрос на решения по защите от DDoS-атак

Компания StormWall, специализирующаяся на защите бизнеса от кибератак, провела исследование по изучению спроса на профессиональные Anti DDoS-решения на российском рынке. По данным аналитиков компании, во время «горячего» сезона, с 1 сентября по 30 ноября 2025 г., спрос на профессиональные сервисы по защите от DDoS-атак в России вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. По мнению экспертов, основными драйверами роста спроса стали экспоненциальный рост мощности атак, ужесточение регуляторных требований, а также прямой рост зависимости доходов от аптайма. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

В ходе исследования было выявлено, что осенью этого года наибольший спрос на профессиональные сервисы по защите от DDoS-атак наблюдался в телекоммуникационной сфере, финансовом секторе и ритейле. В последнее время телеком-компании, банки и ритейлеры являются наиболее привлекательными целями для хакеров, поэтому этим организациям крайне необходима профессиональная защита от DDoS-атак. С 1 сентября по 30 ноября 2025 г. спрос на Anti DDoS-решения повысился в телеком-сфере в 2,7 раз, в финансовой отрасли в 2,5 раз, а в ритейле в 1,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Кроме того, осенью 2025 г. в России наблюдался рост спроса на профессиональные сервисы по защите от DDoS-атак в логистическом секторе и развлекательной сфере (гейминг и стриминговые сервисы). Данные отрасли также сильно страдают от DDoS-атак, поэтому активно пользуются профессиональной защитой. По данным StormWall, с 1 сентября по 30 ноября 2025 г. спрос на Anti DDoS-решения вырос в логистическом секторе в 1,5 раза, а в развлекательной индустрии в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Эксперты StormWall определили, что осенью 2025 г. в России наибольшей востребованностью пользовались решения по защите сети, а также комплекс защиты Anti DDoS+WAF. В последнее время в России наблюдается значительный рост DDoS-атак на инфраструктуру и веб-приложения организаций. Злоумышленники используют многовекторные атаки, «ковровые» бомбардировки, «зондирующие» атаки, а также современные ботнеты, обладающие разрушительной силой. Профессиональные сервисы по защите сети и комплексное решение Anti DDoS+WAF обеспечивают надежную защиту бизнеса от таких угроз.

«В последнее время российские компании активно подключают профессиональные сервисы для защиты своей инфраструктуры от DDoS-атак. Это указывает на то, что российские организации отлично осознают, что современные DDoS-атаки могут привести к серьезным негативным последствиям и стремятся максимально эффективно защитить свои ресурсы. По нашим оценкам, в 2026 году спрос на профессиональные Anti DDoS-сервисы в России продолжит расти, поскольку число DDoS-инцидентов постоянно увеличивается, при этом хакеры используют самые разрушительные инструменты для запуска атак», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.