Облако безопасности: НИЯУ МИФИ повышает эффективность и удобство образовательной среды с помощью «Кибер Файлов»

Корпоративное решение для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» компании «Киберпротект» внедрено в Национальном исследовательском ядерном университета «МИФИ». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Учебный процесс в вузе цифровизируется: уже внедрена электронная система управления обучением, действуют виртуальные лаборатории. Институты и филиалы, объединенные под управлением МИФИ, работают в едином цифровом пространстве — академическом облаке. В рамках начатого процесса в Институте интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ приняли решение внедрить решение для организации безопасного обмена учебными материалами между преподавателями и студентами, включенное в реестр российского ПО Минцифры России. Это позволяет гарантировать стабильность работы систем и соответствие требованиям политики информационной безопасности НИЯУ МИФИ.

«Переход на «Кибер Файлы» помог повысить уровень информационной безопасности ИТ-инфраструктуры вуза. Теперь вся работа с учебными материалами централизована, предсказуема и управляется в соответствии с политикой информационной безопасности университета. Внедрение ИТ-решения стало важным элементом в развитии цифровой образовательной среды Института и не только упростило и ускорило обмен учебными данными, но и обеспечило их надежное и безопасное хранение, что напрямую влияет на качество и непрерывность учебного процесса», — сказал Николай Карапетьянц, старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews
цифровизация

На сегодняшний день на платформе «Кибер Файлы» уже работают девять сотрудников ИИКС, также новой системой пользуются более 150 студентов. Решение развернуто в ВМ, а все файлы хранятся в локальной файловой системе, объем которой составляет 500 ГБ.

Решение, интегрированное со службой каталогов и LMS-системой и обеспечивающее максимальный контроль над всеми данными, используемыми в учебном процессе, позволило унифицировать процесс обмена информацией за счет замены ранее используемых разрозненных продуктов.

