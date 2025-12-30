Innostage Privileged Access Management (In PAM) подтвердил совместимость с системой резервного копирования «Кибер Бэкап»

Группа компаний Innostage и компания «Киберпротект» объявляют о завершении испытаний, по итогам которых подтверждена корректность совместного функционирования системы управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management (In PAM) и системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители Innostage.

По результатам тестов подтверждена стабильная и безопасная работа продуктов в единой инфраструктуре, а также продемонстрирована возможность использования их в качестве совместного решения для безопасного резервного копирования с контролируемым доступом к критичным функциям «Кибер Бэкапа».

Испытания проведены специалистами «Киберпротекта» и группы компаний Innostage и показали, что использование системы управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management совместно с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» обеспечивает корректную работу на уровне администрирования и информационной безопасности. Целью тестирования было не только подтвердить техническую совместимость решений, но и подтвердить, что доступ администраторов к ключевым функциям настройки и управления «Кибер Бэкапа» может проходить через In PAM и находиться под централизованным контролем.

В частности, были проверены сценарии: контроль подключения к веб-консоли компонентов системы резервного копирования «Кибер Бэкап» через Innostage Privileged Access Management; контроль подключения к интерфейсу командной строки «Кибер Бэкапа» через Innostage Privileged Access Management с использованием механизмов аутентификации, мониторинга и записи сессий.

Innostage Privileged Access Management (In PAM) — флагманское решение Innostage класса PAM (Privileged Access Management), предназначенное для контроля действий привилегированных пользователей, управления доступом и защиты критических сегментов инфраструктуры. Система обеспечивает мониторинг и запись сессий, централизованное управление учетными данными и автоматизацию процессов предоставления и отзыва прав. Продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения.

«Кибер Бэкап» — отечественная система резервного копирования и восстановления данных, предназначенная для защиты ИТ-инфраструктуры и критически важных информационных ресурсов в организациях различного масштаба. Решение используется для резервного копирования и восстановления данных в физических, виртуальных и облачных средах и включено в Единый реестр российского программного обеспечения.

Интеграция решений позволяет заказчикам использовать In PAM в качестве единой защищенной точки доступа ко всем критичным функциям управления «Кибер Бэкапа». Все привилегированные подключения к веб-консолям и интерфейсу командной строки проходят через систему управления привилегированным доступом, действия администраторов фиксируются и доступны для последующего аудита. Такой подход обеспечивает безопасное и контролируемое резервное копирование и формирует дополнительный уровень защиты для критичных данных.

«Система резервного копирования — один из ключевых элементов киберустойчивости. Важно не только надежно хранить резервные копии, но и быть уверенным, что доступ к данным резервных копий, настройкам и критичным функциям такой системы контролируем и защищен. Совместимость Innostage Privileged Access Management с «Кибер Бэкапом» — это, совместное решение для безопасного резервного копирования: все привилегированные действия с системой «Кибер Бэкап» проходят через PAM и находятся под централизованным контролем. Это позволяет заказчикам выстраивать защищенный контур резервного копирования на базе отечественного технологического стека», — отметил Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

«Мы непрерывно работаем над развитием возможностей «Кибер Бэкапа» для использования в крупных и гетерогенных инфраструктурах. Каждая новая версия поддерживает все больше объектов защиты, становится удобнее и функциональнее. А наша синергия с технологическими партнерами приносит еще больше пользы российским заказчикам. Совместное решение с Innostage позволяет реализовывать комплекс для контроля за компонентами «Кибер Бэкапа» в больших системах наших общих заказчиков, строить безопасную и управляемую инфраструктуру на базе отечественных решений», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».