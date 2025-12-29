В RooX назвали факторы, повлиявшие на развитие рынка digital identity в 2025 году

В 2025 г. рынок систем управления доступом столкнулся с одновременным давлением новых технологий, сокращением ИТ-бюджетов и ростом требований к безопасности. Эксперты RooX выделили ключевые факторы, которые определили развитие отрасли. Об этом CNews сообщили представители RooX.

2025 г. сделал рынок digital identity заметно строже: к технологиям, бюджетам и ожиданиям от вендоров. Первым фактором, определившим развитие digital identity в 2025 г., эксперты RooX назвали двойственное влияние искусственного интеллекта на безопасность и разработку. С одной стороны, инструменты ИИ ускоряют создание прототипов и MVP, удешевляя разработку. С другой стороны, это приводит к росту числа приложений, созданных вне контроля ИТ и ИБ, что создает новые риски, включая уязвимые механизмы аутентификации.

«В критически важных для бизнеса областях, таких как системы аутентификации и авторизации, цена ошибки остается высокой, и полагаться только на автоматизированные решения бизнес пока не готов. Более того, ИИ-инструменты становятся доступными и для злоумышленников, что удешевляет и упрощает организацию сложных атак, вынуждая компании искать более надежные защитные решения», – сказал Алексей Хмельницкий, генеральный директор RooX.

Во-вторых, тренд на сокращение ИТ-бюджетов и общую экономию заставил бизнес пересмотреть подходы к финансированию. Проекты без прямого влияния на выручку или понятного ROI стало сложнее обосновать. Поэтому компании переходят от долгих разработок к коротким итерациям с измеримым результатом, таким как снижение нагрузки на службу поддержки или автоматизация рутинных задач по управлению доступом. Это повысило спрос на готовые решения от специализированных вендоров, которые позволяют получить быстрый эффект с минимальными первоначальными затратами.

В-третьих, значительно вырос спрос на связку IAM/IDM-решений, причем с заметным акцентом на удобство и безопасность входа (IAM), а не только на техническую синхронизацию учетных записей (IDM). Бизнес все чаще рассматривает IAM как инструмент снижения издержек и повышения производительности за счет SSO, MFA и автоматизации рутинных операций, включая управление паролями и доступами. Дополнительным драйвером остаются регуляторные требования.

Четвертый фактор — ориентация рынка identity на новые сегменты, в первую очередь на малый и средний бизнес (МСБ). Если раньше комплексные системы управления доступом в основном внедряли крупные корпорации, то в 2025 г. запросы от средних и малых компаний стали массовыми. Правда, этому сегменту требуется готовое, недорогое и простое в интеграции решение по управлению доступом. Это потребовало от вендоров адаптации продуктов, создания линейки решений с разной глубиной внедрения, функционала и ценой.

«Под влиянием экономических факторов и новых технологических угроз рынок в 2025 г. стал более прагматичным. Компании ищут не просто набор функций, а надежного партнера, который быстро даст результат и закроет ключевые болевые точки. Именно поэтому в 2025 г. мы преобразовали RooX UIDM в комплексную платформу, объединяющую в одном контуре IAM, IDM и MFA. Такой подход позволяет нашим заказчикам вне зависимости от размеров бизнеса и потребностей не растягивать внедрение на годы, а уже через несколько месяцев получить гибкую и безопасную систему управления доступом, которую можно адаптировать под свои уникальные процессы», — отметил генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.