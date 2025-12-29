Разделы

Успехи и неудачи россиян в 2025 г. – исследование hh.ru

Аналитики hh.ru провели опрос среди работающих россиян и выяснили, какие успехи и неудачи случились с респондентами в уходящем 2025 г. На первом месте среди наиболее часто упоминаемых успехов был уход с нелюбимой работы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Расстались с компаниями, с которыми не сложились отношения, и не жалеют об этом 29% опрошенных. Это оказалось самой распространенной позитивной переменой в карьере, особенно среди женщин и молодежи 18–24 лет. Почти столь же значимым успехом стала возможность полноценно отдохнуть в отпуске (указали 26% респондентов). Кстати, это особенно ценно оказалось для жительниц крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Молодое поколение 18–24 лет чаще других находило новую работу и осваивало новые профессии (38%), в то время как респонденты 25–34 лет чаще добивались повышения зарплаты (25%). Географически наиболее успешными в поиске и выходе на новую работу стали жители Дальневосточного федерального округа (36%), тогда как в Северо-Западном округе (40%) чаще фиксировали уход с нелюбимой работы. В профессиональном разрезе наиболее часто увольнялись с неподходящих мест работники сферы туризма, гостиниц и ресторанов, административный персонал и специалисты по продажам.

Рейтинг успехов в работе и личной жизни, ответы работающих россиян, итоги 2025 года по версии hh.ru

Параллельно с этим работающие россияне поделились и уроками, которые вынесли по итогам 2025 г. Так, оказалось, что более половины опрошенных столкнулись с разочарованием в компании или работе, причем эта проблема была наиболее острой среди молодежи 18–34 лет. Выгорание на работе затронуло почти каждого второго, особенно в сферах туризма и общепита, где с этим столкнулись почти три четверти специалистов.

Женщины чаще мужчин испытывали проблемы со здоровьем своим или близких, а также больше страдали от переработок. Мужчины же несколько чаще сталкивались с ухудшением условий труда и отказом в повышении зарплаты. Регионально наиболее высокий уровень разочарования в работе зафиксирован в Кемеровской и Самарской областях, а также в Москве. При этом в Москве же был один из самых высоких показателей выгорания, тогда как в Ростовской области на первое место среди неудач вышло именно профессиональное выгорание.

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Цифровизация

Таким образом, 2025 г. для многих россиян стал временем активных, но зачастую сложных изменений в карьере: стремление к лучшим условиям, новой работе и отдыху соседствовало с ростом разочарования, выгорания и сохранением традиционных рабочих проблем, от переработок до конфликтов в коллективе.

Какие неудачи случились с россиянами на работе и в личной жизни по итогам за 2025 год

