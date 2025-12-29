Разделы

Совет директоров «Ростелекома» утвердил новую Стратегию развития компании до 2030 года

27 декабря 2025 г. на заседании совета директоров «Ростелекома», которое провел его председатель Дмитрий Медведев, члены совета директоров утвердили Стратегию развития ПАО «Ростелеком» на 2026–2030 гг., Стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период, а также бизнес-план компании на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Медведев, председатель совета директоров «Ростелекома»: «Год заканчивается через несколько дней, а значит, истекает и официальный срок действия Стратегии развития “Ростелекома” на 2021–2025 гг. Во многом обозначенные в ней цели были достигнуты даже раньше. Компания успешно и динамично развивалась эти пять лет, несмотря на все внешние события и экономическую турбулентность. Поздравляю всю команду “Ростелекома” с успешной реализацией стратегии, это значит, что компания может ставить перед собой и реально добиваться больших результатов, умеет держать слово. Важно подчеркнуть, что “Ростелеком” стал одним из ключевых элементов цифрового суверенитета России. Но в развитии компании не может быть перерывов, поэтому сегодня мы утвердили новую амбициозную стратегию “Ростелекома” на 2026–2030 гг. Компания планирует динамично наращивать цифровой бизнес, и годовая выручка уже в ближайшие годы должна превысить 1 трлн руб. Более детально с новыми стратегическими целями мы ознакомим инвестиционное сообщество и все заинтересованные стороны уже в первом квартале 2026 г.».

