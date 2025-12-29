Резидент «Сколково» отправил в космос первые спутники для управления роботизированными комплексами

Компания НПО «Кайсант», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), вывела на орбиту экспериментальную группу малых космических аппаратов (МКА) в рамках собственной спутниковой программы «Гермес» — отечественного проекта по созданию инфраструктуры спутниковой связи для автономного управления роботизированными системами на расстояниях более 200 км от оператора. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Новая орбитальная группировка предназначена для отработки возможности удаленной (более 200 км) передачи данных — как информационного, так и управляющего каналов. В основе технологии лежит помехоустойчивый канал «Спецсвязь «Гермес», уже доказавший свою эффективность в реальных условиях.

Проект «Гермес» — это основа для новой архитектуры связи. Программа обеспечивает технический суверенитет, снижает зависимость от импортных решений и открывает перспективы масштабной роботизации на всей территории страны.

В рамках миссии на орбиту выведены спутники типа кубсат, которые предназначены для проведения сеансов связи с наземными передвижными объектами. Передача данных осуществляется посредством ретрансляции сигнала целевой аппаратурой МКА — ретранслятором «Гермес» и модемом «Гермес». Аппараты запущены попутно с двумя космическими аппаратами «Аист-2Т» №1 и №2 ракетой-носителем «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома «Восточный».

Среди ключевых преимуществ системы — полностью отечественная разработка (от космических аппаратов до управляющего программного обеспечения), возможность прямой связи с космическим аппаратом без промежуточных станций (Direct-to-Device), а также гибкая архитектура и возможность кастомизации под задачи силовых ведомств и гражданского сектора.

«Запуск первых аппаратов программы «Гермес» — пример того, как частные технологические компании создают решения для космической отрасли. В рамках соглашения «Сколково» с Роскосмосом мы последовательно решаем задачу по вовлечению в космическую отрасль частных компаний — поддерживаем разработки участников нашей экосистемы, обеспечиваем доступ к экспертизе и инфраструктуре, помогаем пройти путь от технологической идеи до производства первых изделий и дальнейшего развития продукта», — сказал Илья Воробьев, директор кластера космических технологий Центра развития промышленных технологий Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Экспериментальная орбитальная группировка позволит отработать устойчивую передачу данных и команд управления на дальностях более 200 км. Для НПО «Кайсант» — это первый шаг к расширению «Гермеса» и дальнейшему наращиванию возможностей системы. В ближайшее время участник «Сколково» планирует расширение орбитальной группировки и развертывание дополнительных наземных узлов управления.