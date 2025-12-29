Нижегородский кубсат «Лобачевский» на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» выведен на околоземную орбиту

28 декабря 2025 года в 16:18 по московскому времени с космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическими аппаратами «Аист-2Т» №1 и №2, а также с кубсатом нижегородского Университета Лобачевского на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» в качестве попутной полезной нагрузки. Малый космический аппарат (МКА) предназначен для агроэкологических исследований в различных регионах России. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям и нижегородского Научно-образовательного центра. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

На борту «Лобачевского» установлена мультиспектральная камера производства АО «НПО “Лептон”» и гиперспектральная камера, созданная в Самарском государственном университете им. академика С. П. Королева. Спектральные данные будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса разработки ННГУ. В совокупности это позволит специалистам оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.

Также спутник испытает в космосе микроэлектронику нового поколения — комплекс мемристорных плат, интегрированных с радиолюбительским FM-ретранслятором.

Кубсат «Лобачевский» создан на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U». Она отличается одной из самых точных систем ориентации и стабилизации среди кубсатов, что позволяет получать качественные данные ДЗЗ. Лобачевский стал вторым кубсатом 16U «Геоскана», выведенным на орбиту.

«Наша задача — создавать надежные и доступные спутники, которые будут помогать образовательным организациям проводить собственные научные эксперименты на орбите. С платформой «Геоскан 16U» мы вышли на новый уровень — увеличили доступный объем для полезной нагрузки, а система ориентации и стабилизации спроектирована для получения качественных снимков Земли и высокоскоростной передачи их на наземные станции. Это делает спутники на базе платформы эффективным и компактным решением как для задач ДЗЗ, так и для сервисов связи», — сказал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

«Спутник «Лобачевский» — сложнейшее техническое устройство, соединяющее передовые космические технологии, новейшие системы связи, инновационные решения в спектрометрии, созданное для исследований в экстремальных условиях открытого космоса. Сотрудничество с компанией «Геоскан» — разработчиком спутниковой платформы позволяет Университету Лобачевского решать новые амбиционные задачи, и в прямом, и в переносном смысле выйти на новую орбиту», — сказал ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Первыми сигналы с МКА приняли открытые радиолюбительские сети «СОНИКС» и SatNOGS. Двухсторонняя связь с аппаратом уже установлена с помощью собственных наземных приемопередающих станций «Геоскана», в Центре управления полетами начата работа с кубсатом.

Космическое направление в ГК «Геоскан» было открыто в 2021 г.. 9 августа 2022 г. на орбиту был выведен первый спутник компании на базе собственной платформы «Геоскан 3U». С тех пор в компании создали еще 14 спутников форм-фактора CubeSat 3U и два спутника форм-фактора CubeSat 16U для различных экспериментов в области связи и дистанционного зондирования Земли. Всего по состоянию на декабрь 2025 г. на орбите находится 16 спутников, разработанных в компании «Геоскан».