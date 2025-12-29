«М.видео»: Redmi 15C в количестве и iPhone 16 и 17 в деньгах возглавили рейтинг самых популярных смартфонов к Новому году среди россиян

«М.видео» проанализировала продажи в декабре 2025 г. и назвала самые востребованные категории и модели электроники, которые россияне чаще всего выбирали в качестве новогодних подарков. По итогам декабря наибольший интерес покупатели традиционно проявили к смартфонам, носимым устройствам, планшетам и технике для кухни — на эти категории пришлась основная часть праздничного спроса. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Россияне традиционно выбирают технику и электронику в качестве наиболее желанных новогодних подарков для родных и близких. В топе — смартфоны, смарт-часы и браслеты, планшеты и техника для кухни. Но в этот период нам важно сделать подарок не только покупателям, но и партнерам маркетплейса. Поэтому мы приняли решение о рекордно низкой комиссии в категории смартфонов Apple — всего 1%. Это условие будет действовать до 31 января 2026 года. Мы хотим, чтобы селлерам было проще и выгоднее работать с одной из самых востребованных категорий, а покупатели получали больший выбор актуальных моделей iPhone и конкурентные цены на нашем маркетплейсе».

Смартфоны

В сегменте смартфонов перед Новым годом в «М.видео» в количественном выражении лидируют доступные модели с увеличенным объемом памяти. В топ-5 самых продаваемых смартфонов по количеству вошли Redmi 15C (8/256 ГБ), Redmi A5 (3/64 ГБ и 4/128 ГБ), а также Huawei nova Y73 в конфигурациях 8/256 ГБ и 8/128 ГБ. Покупатели все чаще выбирают устройства с объемом памяти 128–256 ГБ даже в бюджетных линейках, ориентируясь на долгий срок использования.

В денежном выражении лидерами предновогоднего спроса традиционно являются гаджеты Apple. В декабре 2025 г. наиболее популярными стали iPhone 16 и iPhone 17 в конфигурации 256 ГБ, а также iPhone 13 на 128 ГБ, который по-прежнему остается востребованным подарочным решением. Кроме того, в денежном выражении лидерами стали Samsung Galaxy S25 FE, далее следуют Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80. В число лидеров по выручке также вошел Redmi 15C, что подтверждает высокий вклад массовых моделей в общий оборот категории.

Смарт-часы и фитнес-браслеты

Категория носимых устройств также является одной из самых массовых в новогодний период. В топе продаж — Huawei Watch Fit 4, фитнес-браслеты Huawei Band 10, а также модели серии Huawei Watch GT и детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Покупатели выбирают такие устройства как универсальный подарок для всей семьи — от детей до взрослых.

Планшетные компьютеры

Среди планшетов устойчивым спросом пользовались устройства Huawei. Наиболее популярными стали MatePad SE 11 LTE и MatePad 11.5 в различных конфигурациях. Основные сценарии выбора — учеба, развлечения и семейное использование, при этом покупатели отдают предпочтение моделям с диагональю 11–11,5 дюйма и поддержкой LTE.

Аэрогрили

Одним из главных бытовых хитов декабря стали аэрогрили. В лидерах продаж — модели Tefal EY145810 и EY505D15, а также устройства брендов Haier и Carrera. Аэрогрили остаются одним из самых популярных подарков в сегменте малой бытовой техники благодаря универсальности и простоте использования.