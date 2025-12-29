Разделы

Техника
|

«М.видео»: Redmi 15C в количестве и iPhone 16 и 17 в деньгах возглавили рейтинг самых популярных смартфонов к Новому году среди россиян

«М.видео» проанализировала продажи в декабре 2025 г. и назвала самые востребованные категории и модели электроники, которые россияне чаще всего выбирали в качестве новогодних подарков. По итогам декабря наибольший интерес покупатели традиционно проявили к смартфонам, носимым устройствам, планшетам и технике для кухни — на эти категории пришлась основная часть праздничного спроса. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Россияне традиционно выбирают технику и электронику в качестве наиболее желанных новогодних подарков для родных и близких. В топе — смартфоны, смарт-часы и браслеты, планшеты и техника для кухни. Но в этот период нам важно сделать подарок не только покупателям, но и партнерам маркетплейса. Поэтому мы приняли решение о рекордно низкой комиссии в категории смартфонов Apple — всего 1%. Это условие будет действовать до 31 января 2026 года. Мы хотим, чтобы селлерам было проще и выгоднее работать с одной из самых востребованных категорий, а покупатели получали больший выбор актуальных моделей iPhone и конкурентные цены на нашем маркетплейсе».

Смартфоны

В сегменте смартфонов перед Новым годом в «М.видео» в количественном выражении лидируют доступные модели с увеличенным объемом памяти. В топ-5 самых продаваемых смартфонов по количеству вошли Redmi 15C (8/256 ГБ), Redmi A5 (3/64 ГБ и 4/128 ГБ), а также Huawei nova Y73 в конфигурациях 8/256 ГБ и 8/128 ГБ. Покупатели все чаще выбирают устройства с объемом памяти 128–256 ГБ даже в бюджетных линейках, ориентируясь на долгий срок использования.

В денежном выражении лидерами предновогоднего спроса традиционно являются гаджеты Apple. В декабре 2025 г. наиболее популярными стали iPhone 16 и iPhone 17 в конфигурации 256 ГБ, а также iPhone 13 на 128 ГБ, который по-прежнему остается востребованным подарочным решением. Кроме того, в денежном выражении лидерами стали Samsung Galaxy S25 FE, далее следуют Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80. В число лидеров по выручке также вошел Redmi 15C, что подтверждает высокий вклад массовых моделей в общий оборот категории.

Смарт-часы и фитнес-браслеты

Категория носимых устройств также является одной из самых массовых в новогодний период. В топе продаж — Huawei Watch Fit 4, фитнес-браслеты Huawei Band 10, а также модели серии Huawei Watch GT и детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Покупатели выбирают такие устройства как универсальный подарок для всей семьи — от детей до взрослых.

Планшетные компьютеры

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование
импортонезависимость

Среди планшетов устойчивым спросом пользовались устройства Huawei. Наиболее популярными стали MatePad SE 11 LTE и MatePad 11.5 в различных конфигурациях. Основные сценарии выбора — учеба, развлечения и семейное использование, при этом покупатели отдают предпочтение моделям с диагональю 11–11,5 дюйма и поддержкой LTE.

Аэрогрили

Одним из главных бытовых хитов декабря стали аэрогрили. В лидерах продаж — модели Tefal EY145810 и EY505D15, а также устройства брендов Haier и Carrera. Аэрогрили остаются одним из самых популярных подарков в сегменте малой бытовой техники благодаря универсальности и простоте использования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным

Смартфоны возвращают наш 2007 год. Производители забили на «железо» и опять стали меряться дизайном

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Как власти ужесточили требования «российскости» для микроэлектроники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще