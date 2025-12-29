Разделы

Московский разработчик интерактивного учебного оборудования модернизировал производство при поддержке города

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» модернизировал производство благодаря программе финансовой поддержки от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«По распоряжению Сергея Собянина город уделяет особое внимание проектам по развитию высокотехнологичных наукоемких производств. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства резидент ОЭЗ “Технополис Москва”, компания NexTouch, привлекла инвестиционный кредит на 800 миллионов рублей по ставке 3% годовых и осуществила техническое перевооружение. Наращивание производственных мощностей позволит обеспечить российские школы инновационным интерактивным учебным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», – сказал Максим Ликсутов.

Предприятие NexTouch в 2017 г. стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Производство расположено на площадке «Печатники».

«На привлеченные средства инвестор закупил и установил свыше 50 единиц современного высокопроизводительного оборудования, что позволит создать около 50 новых рабочих мест», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 г. максимальный размер инвестиционного кредита в Москве был увеличен с 3 до 5 млрд руб., а срок финансовой поддержки – с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком России.

«Программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам является одной из наиболее востребованных и эффективных мер поддержки, способствующих созданию и развитию технологических компаний. В текущих экономических реалиях она позволяет существенно снизить затраты на модернизацию производства и эффективно конкурировать с зарубежными поставщиками. Это не только стимулирует разработку и внедрение, например, отечественных дисплеев и интерактивных панелей, но и делает их доступнее для потребителей», – сказал генеральный директор NexTouch, ГК «Некс-Т», Владимир Крикушенко.

Всего с 2022 г. благодаря программе московские предприятия привлекли порядка 300 млрд руб. на развитие производства. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

