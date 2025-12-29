Более половины опрошенных жителей России допускают смену работы в первой половине 2026 года

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет., чтобы узнать об их карьерных планах на 2026 г. Оказалось, как минимум треть (36%) респондентов рассматривают смену работы уже в начале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В фокусе соискателей остаются доход и условия работы (гибкий график, премии), поэтому компании конкурируют друг с другом не только уровнем оплаты, но и условиями, которые предлагают сотрудникам.

Среди планирующих сменить работу 36% готовы сделать это в течение I квартала 2026 г., 37% не определились со сроками и допускают карьерные изменения в течение полугода, а 22% рассчитывают найти новое место в течение всего 2026 г. Половина (50%) опрошенных не планируют менять работу в следующие 12 месяцев.

Главной причиной смены работы остается желание увеличить доход — так ответили 53% участников опроса. Хотят изменить условия работы (график, формат работы) — 31% респондентов, не видят перспектив карьерного развития в своей сфере — 23%. По 21% назвали основной причиной интерес к другой сфере и желание учиться новому, развиваться и наращивать экспертизу. Для 18% текущая работа не совпадает с жизненными целями.

Какие факторы побуждают вас к смене работы в ближайшие месяцы?

При выборе между несколькими похожими предложениями ключевым фактором остается конкурентная заработная плата — этот параметр отмечают 51% участников опроса. Гибкий график важен для 44% респондентов, бонусные выплаты и премиальные механики учитывают 37%, благоприятный климат внутри команды ценят 29%. Возможности обучения и повышения квалификации значимы для 28% респондентов, более высокая должность интересует четверть (25%) опрошенных. Прозрачность карьерных перспектив и внутренних процессов в компании важна для 20% опрошенных.

Большинство соискателей оценивают ситуацию на рынке труда как умеренно-стабильную. Почти половина респондентов (45%) оценивают ее как среднюю — вакансий достаточно, но с ограниченным выбором и средними условиями. Удовлетворительной ситуацию считают 28% респондентов, а хорошей (с множеством вакансий с хорошими условиями и зарплатами) — только 22% участников опроса.

О вакансиях жители России чаще всего узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на «Авито» — об этом рассказали 49% респондентов. По рекомендациям друзей, знакомых, родственников и коллег информацию находят 40% опрошенных. Реклама в поисковиках привлекает внимание трети (33%) соискателей, в мессенджерах — 24%, в соцсетях — 22%. Наружная реклама интересует 12% опрошенных, реклама на ТВ — 11%, а в сервисах коротких вертикальных роликов — 8%.

Какие источники информации вы используете при поиске новой работы?

«Новый год все чаще становится временем карьерных перезагрузок: соискатели стремятся к более высоким доходам, гибким условиям труда и новым профессиональным вызовам. В такой ситуации работодателям важно не только публиковать вакансии, но и привлекать к ним внимание с помощью рекламы, чтобы эффективнее показывать преимущества работы в определенном месте», — отметил Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«Когда треть соискателей планирует сменить работу в новом году, компаниям, ищущим персонал, нужно использовать все доступные возможности. Данные показывают, что люди ищут вакансии одновременно на классифайдах, в поисковике, через личные связи и соцсети — это означает, что видимость вакансии должна быть многоканальной. Авито остается одним из лидеров среди источников, но работодатели не могут игнорировать и поисковую рекламу и мессенджеры. Для успешного найма в 2026 г. нужна интегрированная стратегия, которая охватывает все эти точки контакта и учитывает, что люди ищут в первую очередь доход и гибкость условий», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».