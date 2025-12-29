Разделы

«Авито Работа» и «Онлайн-школа №1»: почти каждый второй школьник подрабатывает

«Авито Работа» и «Онлайн-школа №1» провели совместное исследование и выяснили, как школьники 8–11 классов относятся к подработке, зачем начинают зарабатывать и как это влияет на учебу. Уже сегодня рынок труда для подростков воспринимается ими как реальная и доступная среда: регулярно подрабатывают 18% опрошенных, еще 29% берутся за подработку время от времени — во время каникул или «по настроению». При этом почти половина школьников (46%) пока не подрабатывают, но хотели бы начать. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

В России труд подростков регулируется Трудовым кодексом РФ и имеет ряд ограничений. Официально работать можно с 14 лет — с письменного согласия одного из родителей (или законного представителя) и при условии, что работа не вредит здоровью и не мешает учебе.

Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних зависит от возраста и того, совмещает ли подросток работу с учебой. Во время каникул школьники 14–15 лет могут работать до 4 часов в день, в 15–16 лет — до 5 часов, а с 16 до 18 лет — до 7 часов. Если работа приходится на учебный год, нормы строже: подростки 14–16 лет могут работать не более 2,5 часов в день, а старшеклассники 16–18 лет — до 4 часов в день. При этом нельзя привлекать несовершеннолетних к работе на вредных или опасных работах, подземных работах, а также там, где возможен вред здоровью или нравственному развитию — включая игорный бизнес, ночные клубы, производство и торговлю алкоголем, табаком.

Чаще всего к подработке школьников (48%) мотивирует желание быть финансово независимым. Еще 18% копят на конкретную цель, 17% признаются, что им просто интересно попробовать себя, а 9% рассматривают подработку как способ получить первый профессиональный опыт. Среди самых необычных ответов — желание купить квартиру уже в 16 лет и осознанное стремление развивать навыки, которые пригодятся в будущем.

Влияние работы на учебу большинство школьников оценивают как управляемое. Для 32% респондентов совмещать подработку и учебу оказалось легко, еще 23% признаются, что это бывает сложно, но возможно. 39% опрошенных школьников пока только задумываются о том, как можно эффективно выстроить баланс между школой, временной занятостью и отдыхом.

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных
безопасность

Доходы школьников сильно различаются и часто остаются периодическими. 45% респондентов затруднились назвать точную сумму ежемесячного вознаграждения — их доходы нерегулярны. При этом 30% зарабатывают более 10 тыс. руб. в месяц, 11% — от 5 до 10 тыс. руб., 10% — от 1 до 5 тыс. руб.

Чаще всего школьники подрабатывают онлайн: треть (33%) занимаются фрилансом, репетиторством, ведут блоги или создают цифровой контент. Еще 29% делают это офлайн — помогают в магазинах, кафе, раздают листовки. Четверть (25%) помогают родителям или соседям за небольшое вознаграждение, а 9% участвуют в волонтерских проектах.

«Мы видим, что для многих современных школьников подработка — это уже не просто способ заработать карманные деньги, а первый шаг к осознанному выбору профессии. Подростки рано начинают примерять на себя разные роли, пробовать онлайн-форматы и необычные профессии. Среди редких и нестандартных форм занятости подростки упоминали работу в конюшне, съемки в кино, перепродажу одежды, организацию прогулок на лошадях, ремонт техники, а также заработок в онлайн-играх и даже собственный магазин. При этом крайне важно, чтобы занятость была безопасной и легальной: работодатели и заказчики должны учитывать возраст подростков, соблюдать ограничения по продолжительности рабочего дня и недели, а также контролировать нагрузку, чтобы работа не мешала учебе и не вредила здоровью», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

