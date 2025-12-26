Застрахованные в «СберСтраховании» получают выплату за 5 минут благодаря ИИ

Люди, которые обратились в «СберСтрахование» в связи с травмами и бытовыми заливами жилья, получают выплату за 5 минут. Ранее компания запустила аналогичный формат для полисов защиты средств на банковских картах и счетах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сократить сроки урегулирования удалось благодаря внедрению искусственного интеллекта в процесс рассмотрения страховых случаев. ИИ-модель обрабатывает заявление и документы о происшествии, а затем, если данных достаточно, принимает решение о выплате.

Чтобы получить выплату за 5 минут, застрахованному нужно подать заявление о страховом случае через мобильное приложение «СберСтрахования», приложив все необходимые документы. Компенсация автоматически зачисляется на банковскую карту клиента. Сегодня почти каждый третий клиент компании, столкнувшийся с травмами, получает компенсацию в эти сроки.

С начала 2025 г. «СберСтрахование» выплатила 550 млн руб. людям, пострадавшим от травм. На такие происшествия приходится 75% всех инцидентов по полисам защиты от несчастных случаев. Сумма выплат в связи с бытовыми заливами с начала года превысила 1,1 млрд руб. Это 71% всех заявлений по полисам добровольной защиты жилья.

Ускорение выплат — это общий вектор страхового бизнеса Сбербанка. Так, «СберСтрахование» жизни проводит выплаты за 5 минут по программам кредитного и ипотечного страхования жизни по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни) и уходу из жизни. Помогает в этом ИИ-агент, который самостоятельно анализирует документы и принимает решение о выплате. Страховая компания уже урегулировала в эти сроки 1615 страховых случаев, выплатив клиентам 113,9 млн руб. Больше всего случаев урегулировано в Красноярском крае, Кемеровской, Московской, Иркутской и Белгородской областях.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Сегодня нам все реже приходится прибегать к сторонним экспертам и оценщикам — эти функции забирают на себя технологии, которые за секунды обрабатывают данные, оценивают ущерб, формируют заключение и направляют выплату. Причем делают все это автоматически без участия человека. Пока такие форматы доступны на ограниченном перечне рисков, который мы постепенно расширяем. Мы стремимся урегулировать большинство происшествий за несколько минут и планомерно движемся к этой цели. Я убежден: в сложных ситуациях люди должны получать поддержку в моменте, не оставаясь один на один с проблемой. Это самое главное — и это ровно то, ради чего существуют страховые компании Сбера».