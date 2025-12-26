Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Электроника
|

Тяжелая промышленность оказалась самой «умной» отраслью в Хабаровском крае

Цифровая экосистема МТС проанализировала рост подключений умных устройств за 2025 г. Наибольшее количество приборов с технологией межмашинной передачи данных без участия человека (М2М) зафиксировано в сфере тяжелой промышленности региона, а самую активную динамику внедрения умных технологий продемонстрировали организации сферы ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абсолютным лидером по приросту подключений (40% за год) стали ресурсоснабжающие организации. В большинстве своем они внедряют умные приборы учета электроэнергии и датчики, которые используются для дистанционного сбора показаний, мониторинга состояния сетей и оперативного оповещения об аварийных ситуациях.

Второе место по приросту занимает транспорт и логистика. Логистические компании края внедряют интеллектуальные системы для контроля автопарка, отслеживания местоположения грузов в реальном времени и оптимизации маршрутов. За последний год количество М2М-устройств в этой отрасли выросло на 30%.

Замыкает тройку лидеров сфера ретейла. Торговые компании используют М2М-технологии для автоматизации процессов, мониторинга оборудования и управления цепочками поставок без участия человека, складского учета. Прирост устройств в этом сегменте составил 20%.

«Мы видим, как бизнес Хабаровского края переходит от пилотных проектов к масштабному внедрению IoT-решений, которые становятся основой для повышения операционной эффективности и создания новых бизнес-моделей. В энергетике это переход к предиктивному обслуживанию сетей, в логистике — к управлению цепочками поставок в реальном времени, что критически важно для нашего протяжённого региона. МТС, как цифровая экосистема, видит свою роль не только в предоставлении надёжной связи, но и в создании платформенных решений, которые помогают бизнесу извлекать максимальную ценность из данных, собранных умными устройствами», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Творчество вместо знаний: что такое вайб-кодинг, о котором говорит все мировое ИТ сообщество

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще