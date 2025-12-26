Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

«ПМХ-Инфотех» и ТулГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Аккредитованная ИT-компания «ПМХ-Инфотех» и Тульский государственный университет (ТулГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров, способных решать актуальные задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Документ подписали ректор ТулГУ Олег Кравченко и заместитель генерального директора «ПМХ-Инфотех» Андрей Воронин.

В рамках сотрудничества студенты получат возможность проходить стажировки и производственную практику в «ПМХ-Инфотех». Сотрудники ИТ-компании расскажут учащимся о востребованных информационных технологиях, использующихся в металлургии, таких как искусственный интеллект, виртуальная реальность, цифровые двойники и помогут освоить профессиональные компетенции. Студенты, которые смогут проявить себя, получат возможность трудоустройства в ИТ-компанию ПМХ.

«ПМХ-Инфотех» занимается сопровождением корпоративных информационных систем предприятий ПМХ и партнерской компании «Промсорт». Специалисты организации управляют базами данных, разрабатывают VR-тренажеры, автоматизируют технологические процессы и внедряют решения на основе искусственного интеллекта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Маск призвал замедлить прогресс ИИ и робототехники

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще