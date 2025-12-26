«ПМХ-Инфотех» и ТулГУ заключили соглашение о сотрудничестве

Аккредитованная ИT-компания «ПМХ-Инфотех» и Тульский государственный университет (ТулГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — подготовка высококвалифицированных ИТ-кадров, способных решать актуальные задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ООО УК «ПМХ».

Документ подписали ректор ТулГУ Олег Кравченко и заместитель генерального директора «ПМХ-Инфотех» Андрей Воронин.

В рамках сотрудничества студенты получат возможность проходить стажировки и производственную практику в «ПМХ-Инфотех». Сотрудники ИТ-компании расскажут учащимся о востребованных информационных технологиях, использующихся в металлургии, таких как искусственный интеллект, виртуальная реальность, цифровые двойники и помогут освоить профессиональные компетенции. Студенты, которые смогут проявить себя, получат возможность трудоустройства в ИТ-компанию ПМХ.

«ПМХ-Инфотех» занимается сопровождением корпоративных информационных систем предприятий ПМХ и партнерской компании «Промсорт». Специалисты организации управляют базами данных, разрабатывают VR-тренажеры, автоматизируют технологические процессы и внедряют решения на основе искусственного интеллекта.