МТС прокачала связь в сокровищнице Камчатки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного мобильного интернета в поселке Оссора Карагинского района. Благодаря установке нового телеком оборудования жители и гости поселка получили доступ к мобильной сети четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование, которое обеспечивает всю территорию Оссоры, в том числе порт и причалы, куда заходит рыболовецкий флот, а также социально значимые объекты: администрацию, школу, больницу и магазины. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи путешественникам, направляющимся на рыбалку или наблюдение за дикой природой в окрестностях поселка, и рыбакам, выходящим в Карагинский залив.

Оссора — сокровищница Камчатки. Поселок, чье название с корякского языка переводится как «Дом горбуши», исторически является центром рыболовства Карагинского района. Здесь расположены важные нерестилища, а в период путины население увеличивается в несколько раз за счет рыбаков и сезонных работников. Добраться в Оссору из Петропавловска-Камчатского можно только малой авиацией. Помимо рыбного промысла, район обладает значительным ресурсным потенциалом — в окрестностях ведётся геологоразведка и разработка месторождений полезных ископаемых. Усиление сети МТС обеспечивает стабильную связь и интернет на всей территории населенного пункта, что критически важно как для повседневной жизни местных жителей, так и для работы ключевых отраслей экономики.

«Камчатка — регион с уникальной, но суровой природой, где надежная связь — это не просто удобство, а вопрос безопасности и оперативности. Особенно это чувствуется в отдаленных поселках, таких как Оссора, жизнь в которых зависит от моря и рыбного промысла. Усиление сети — это наш вклад в развитие инфраструктуры района. Мы обеспечиваем рыбаков, местных жителей и приезжих специалистов качественной связью, чтобы они могли работать эффективно, оперативно решать бытовые вопросы онлайн и всегда быть на связи с семьями», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.