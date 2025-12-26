Разделы

Клиенты Билайна в новогоднюю ночь будут о думать о близких, а не о связи

В новогоднюю ночь сразу после боя курантов Билайн обнуляет стоимость исходящих звонков по России для своих абонентов. 1 января 2026 года c 00:00 до 23:59 по местному времени разговоры не будут расходовать пакет минут. Для тех клиентов, кто пользуется поминутной или посекундной тарификацией, а также VoWiFi в роуминге, звонки тоже бесплатные. Ничего подключать не нужно, все заработает автоматически – достаточно просто позвонить близким.

«Самый ценный подарок — услышать родных, их смех, их “с Новым годом!”, сказать близким добрые слова. Поэтому 1 января связь будет бесплатной: не зависьте от ограничений мобильного интернета и делитесь настоящими искренними эмоциями в самый волшебный момент года, звоните, сколько хочется тем, кто по-настоящему дорог», — сказал Сергей Анохин, генеральный директор Билайна.

Компания заранее подготовила сеть к праздничному пику: усилен мониторинг, увеличена пропускная способность и дежурят расширенные команды поддержки — чтобы новогодние звонки проходили легко и без задержек.

Бесплатные звонки действуют 1 января 2026 года (00:00–23:59) по местному времени абонента и распространяются на исходящие по России. Исключения: международные направления, платные сервисные и короткие номера, спутниковая связь, а также звонки из международного роуминга (в роуминге — по действующим условиям). Остальные услуги связи работают в обычном режиме.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5z6kAvMРекламодатель: ПАО «ВымпелКом»ИНН/ОГРН: 1027700166636Сайт: beeline.ru

