«ICL Инженерный центр» и «Интертех» стали партнерами для внедрения системы мониторинга SmartDCIM в дата-центрах ICL DataCube

Компания «ICL Инженерный центр» стала партнером компании «Интертех» — представителя российского рынка систем DCIM. Это сотрудничество позволит значительно повысить эффективность мониторинга и обеспечит надежный контроль за состоянием инженерной инфраструктуры ЦОД.

Статус официального партнера «Интертеха» предоставляется компаниям, которые демонстрируют высокие стандарты качества и профессионализма в создании дата-центров и обслуживании клиентов. Получив этот статус, «ICL Инженерный центр» подтверждает свою приверженность к инновациям и высоким результатам, что является важным шагом в развитии стратегического партнерства.

«ICL Инженерный центр» демонстрирует высокий уровень зрелости в подходах к построению и сопровождению ЦОД. Именно такие партнеры позволяют раскрывать потенциал SmartDCIM на практике, от базового мониторинга до комплексного управления инженерными процессами. Мы рассчитываем на масштабирование решений в инфраструктуре ICL DataCube и развитие долгосрочных совместных инициатив», — сказал Кирилл Белугин, генеральный директор «Интертех».

«Благодарим команду «Интертеха» за высокую оценку нашей экспертизы и присвоение партнерского статуса. Партнерство с ними позволит нам предлагать нашим заказчикам лучшие решения на рынке», — отметил Дмитрий Маруллин, руководитель направления МЦОД.

Руслан Нурисламов, системный архитектор «ICL Инженерного центра», выделяет несколько ключевых преимуществ системы мониторинга от «Интертеха»: современная система DCIM (Data Center Infrastructure Management) обеспечивает высокую интеграцию и функциональность, включая полный набор инструментов для мониторинга и управления (протоколирование и квитирование событий, настройка аварийных порогов) процессами обслуживания ЦОД; гибкость настройки позволяет адаптировать систему под практически любые потребности заказчика; удобный веб-интерфейс для оператора делает систему доступной и простой в использовании.

