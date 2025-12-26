«DатаРу» перестроила партнерскую программу для усиления позиций ее участников на рынке

Российский вендор технологических решений и сервисов группа компаний «DатаРу» запускает новую программу для партнеров. Обновленные условия нацелены на индивидуальную работу с лидерами ИТ-рынка, включают персональную поддержку и расширенные возможности для участников. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Новая партнерская программа ориентирована на адресное развитие партнерской экосистемы и усиление взаимодействия с ключевыми игроками российского ИТ-рынка. Компания пересмотрела подход к работе с партнерами, сделав акцент на персональном сопровождении, расширении обучающих возможностей и росте эффективности совместных проектов.

Одним из ключевых новшеств программы становится индивидуальное методическое сопровождение партнеров. В рамках новой модели за каждым участником программы будет закреплен персональный менеджер. Он становится единой точкой входа для коммуникаций с «DатаРу», помогает в навигации по продуктовой линейке и в маркетинговых активностях, а также курирует проектную работу и участвует в стратегическом планировании.

«Мы ожидаем, что такой формат работы – от человека к человеку – будет помогать нашим партнерам выстраивать свою работу наиболее оптимальным для них способом. Это повысит скорость и прозрачность сотрудничества, а в результате расширит присутствие решений «DатаРу» на рынке», – сказал руководитель направления партнерских продаж «DатаРу» Александр Прошин.

В отличие от предыдущей версии новая программа предполагает выполнение целевых показателей. Взамен партнеры получают значительно расширенный набор привилегий. Среди них совместное маркетинговое продвижение с софинансированием до 50% для базовых уровней и возможностью 100% покрытия расходов для статуса Platinum, доступ к расширенным демо-материалам, масштабирование образовательных инициатив и внедрение специализированного калькулятора для партнеров. Все опции будут доступны в личном кабинете на сайте «DатаРу».

Программа также будет включать обучение с возможностью сертификации. Предусмотрены курсы для менеджеров по продукту, менеджеров по продажам, а также отдельные офлайн- и онлайн-тренинги для системных архитекторов и инженеров. Такой подход направлен на повышение квалификации всех участников партнерской экосистемы «DатаРу» и укреплению их экспертизы в решениях вендора.

Программа сохранила систему статусов, сократив ее с четырех до трех категорий: партнерам будут доступны уровни Platinum, Gold И Silver. Каждый из них включает собственный набор инструментов поддержки и мотивации. Сегодня в программе участвуют более 100 партнеров, и «DатаРу» готова расширять экосистему.

«Мы создаем программу, которая работает на партнеров, помогает им расти и усиливает их позиции на рынке. Персональный подход, грамотная система мотивации и расширенная поддержка – это наши инвестиции в тех, кто развивает цифровую инфраструктуру страны», – сказал Александр Прошин.