Wildberries открыла доступ к «Фоторедактору 3.0» для всех продавцов из России

Команда разработчиков РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) завершила тестирование ИИ-инструмента в «Фоторедакторе» и запустила его для всех продавцов из России. Обновление позволяет создавать визуальную основу карточки товара практически с нуля — без дополнительных затрат на сторонние сервисы и фотопродакшн. Воспользоваться инструментом смогут продавцы, подключенные к подписке «Джем». Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В «Фоторедактор» внедрен новый ИИ-функционал «Сгенерировать композицию» — он помогает продавцам формировать привлекательные композиционные изображения товаров. Инструмент анализирует актуальные визуальные тренды и пользовательские предпочтения и на их основе предлагает варианты композиций, способные повысить вовлеченность покупателей и кликабельность карточек.

Чтобы воспользоваться функцией, продавцу достаточно загрузить фотографию товара на нейтральном фоне в сервис. Нейросеть в течение минуты генерирует несколько вариантов композиционного кадра, учитывая форму, текстуру и ракурс товара, а также добавляя релевантные визуальные элементы.

«Мы последовательно развиваем ИИ-инструменты для продавцов, чтобы упростить создание качественного контента и ускорить вывод товаров на площадку. «Фоторедактор» вместе с другими сервисами для селлеров от Wildberries позволяет формировать карточку товара буквально с нуля — быстро, удобно и без дополнительных расходов. Это особенно важно для бизнеса, который масштабирует ассортимент и работает с большим количеством контента для карточек товаров», — отметила директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычева.

импортонезависимость

Обновленный фоторедактор доступен в режиме редактирования карточек товаров на портале «WB Партнеры». Помимо генерации композиции, в сервисе уже представлены другие инструменты для улучшения качества изображений, создания фотоколлажей, удаления фона и объектов, а также базового визуального редактирования.

В дальнейшем подключить «Фоторедактор» смогут подписчики «Джема» и из других стран присутствия маркетплейса.

