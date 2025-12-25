Разделы

ВИВТ получит 300 лицензий ОС «РОСА Хром» в рамках сотрудничества с НТЦ ИТ РОСА

Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) и НТЦ ИТ РОСА заключили стратегическое соглашение, которое предусматривает внедрение 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» в учебный процесс. Развертывание отечественной платформы позволит студентам и преподавателям работать в современной российской ИТ-среде и формировать практические навыки, востребованные рынком. Сотрудничество РОСА и ВИВТ формирует фундамент для долгосрочного развития цифровых компетенций в регионе. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Соглашение включает совместную работу в образовательной, научно-исследовательской, профориентационной и информационной сферах. Институт и компания будут проводить мероприятия для студентов, развивать практическую подготовку обучающихся, участвовать в совместных проектах, а также делиться экспертной информацией и технологическими решениями.

Передача 300 лицензий операционной системы «РОСА Хром» станет основой формирования единой цифровой образовательной среды внутри Института и позволит создать условия для обучения будущих специалистов в современных российских программных средах.

«Мы стремимся сделать современные отечественные технологии доступными будущим специалистам и создать условия, при которых российское ПО станет частью их ежедневной работы. Важно, чтобы студенты не просто изучали теорию, но и получали реальный практический опыт работы в отечественной цифровой среде, на которой сегодня строятся инфраструктуры предприятий, организаций и государственных систем», — отметил директор по развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.

В ВИВТ подчеркивают, что переход на отечественную операционную систему связан с долгосрочной стратегией по использованию российских цифровых платформ в обучении.

«Сотрудничество с НТЦ ИТ РОСА позволяет нам участвовать в развитии отечественных технологий, вовлекать студентов в актуальные проекты и укреплять научно-образовательный потенциал региона. Такое партнерство усиливает не только институт, но и всю экосистему подготовки специалистов», — отметил ректор Воронежского института высоких технологий Игорь Львович.

