Центр безопасности Max подвел итоги работы за 2025 год

В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Max и МВД России в 2025 г. были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан. Об этом CNews сообщили представители Max.

Партнерство нацмессенджера с лидирующими российскими компаниями в области кибербезопасности позволило заблокировать более 700 тыс. подозрительных аккаунтов, удалить более 1 млн вредоносных файлов. Совместно с правоохранительными органами более 100 человек выведены из-под влияния злоумышленников, а благодаря антифрод-сотрудничеству со Сбербанком от мошенников было спасено более 300 млн руб. граждан.

Центр безопасности Max отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют гибридный подход: автоматизированные технические системы и ручной мониторинг обращений пользователей в режиме 24/7. В 2025 г. через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили около 600 тыс. жалоб. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 минут.

