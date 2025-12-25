Разделы

Нижний Новгород вошел в десятку городов по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС по итогам 2025 года

МТС сообщает, что Нижегородская область стала одним из лидеров по количеству умных устройств в бизнесе. Регион вошел в топ-10 по стране, заняв шестую строчку рейтинга. Среди сфер, лидирующих по применению М2М-устройств выделяются: госуправление, жилищно-коммунальное хозяйство и строительная отрасль. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средний ежегодный прирост M2M-устройств в регионе за 2025 г. составил около 11%. Наибольший темп роста отмечен в сфере жилищно-коммунального хозяйства — увеличение на почти 17%. Это обусловлено активностью внедрения умных счетчиков и систем автоматического учета электроэнергии, тепла и водоснабжения. Далее следует сегмент информационных технологий, показавший рост на 14%. Такой скачок объясняется расширением корпоративной инфраструктуры, востребованностью облачных сервисов и платформ дистанционного взаимодействия сотрудников. Третье место занимает тяжелая промышленность с показателем роста примерно 11,7%. Данный сектор все чаще интегрирует датчики и системы промышленной телеметрии для эффективного мониторинга состояния оборудования, оперативного выявления неполадок и предотвращения аварийных ситуаций.

«Попадание Нижнего Новгорода в первую десятку по числу используемых умных устройств отражает последовательную цифровизацию региона. Сегодня все больше предприятий активно используют автоматизацию, понимая, насколько важно повысить производительность именно таким способом. Примечательно, что наибольшее внимание уделяется цифровизации сферы жилья и коммунального хозяйства, где массово устанавливаются «умные» приборы учета и внедряются удобные системы мониторинга ресурсов. Одновременно быстро развивается рынок информационных технологий, возрастает интерес к облачным сервисам. Все это помогает руководителям переключиться с простых повторяющихся действий на важные управленческие задачи, обеспечивая сокращение затрат, стабильность работы. Мы будем и дальше поддерживать этот тренд, помогая бизнесу становиться сильнее и эффективнее», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Помимо Нижнего Новгорода, в десятке лидеров по использованию М2М-устройств: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Оренбургская область, Ростовская область.

