Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских лыжников и сноубордистов

МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирске. Специалисты включили новое-телеком оборудование в Октябрьском районе. Благодаря этому скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса «Иня» выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС добавили два диапазона LTE в локации — один для увеличения скорости мобильного интернета, второй — для увеличения емкости сети, то есть одномоментно в горнолыжном клубе на высокой скорости смогут подключиться больше абонентов, чем ранее.

На территории комплекса находится пять трасс, их используют не только любители лыжного и сноуборд-спорта, но и также проводят соревнования среди профессионалов. А летом здесь можно гулять или арендовать беседку.

«Сибирская зима создана для всевозможных зимних развлечений. В сезон количество абонентов в локациях, где можно активно отдохнуть, возрастает в разы. Мы планомерно улучшаем качество связи в таких местах, отслеживая нагрузку на сеть с помощью Big Data. Так, ранее мы улучшили связь в девяти точках региона по пути следования до Барнаула, который порой бывает транзитной точкой для тех, кто едет в Горный Алтай. А в прошлом году мы прокачали связь в новой ледовой арене для хоккейных болельщиков», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Обязательная госрегистрация мобильников россиян будет платной. Новые смартфоны подорожают, старые перестанут работать

Как совместить стажировки начинающих ИТ-специалистов с направлением экспериментальной разработки

Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще