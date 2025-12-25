Разделы

Kraftway и Prof-IT Group создадут комплексные решения под «1С:ERP»

Компании Kraftway, один из отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, и Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, объявили о технологическом партнерстве и запуске комплексных решений для рынка промышленного ИТ. Партнеры объединяют доверенную аппаратную платформу отечественного производства и экспертизу внедрения «1С:ERP», чтобы обеспечить предприятия устойчивой ИТ-инфраструктурой корпоративного уровня. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

Целью альянса является создание надежной программно-аппаратной инфраструктуры, полностью ориентированной на высоконагруженные сценарии работы «1С». В совместном решении Prof-IT Group отвечает за внедрение и оптимизацию системы, а Kraftway — за подбор, производство и поддержку серверного и клиентского оборудования, прошедшего сайзинг под «1C:ERP». Такой формат позволяет заказчикам строить ИТ-контур с предсказуемой производительностью, расширяемостью и гарантированным уровнем безопасности.

Совместное предложение включает четыре ключевых компонента: серверное и клиентское оборудование Kraftway, в том числе имеющее сертификаты «КИИ-Серт», которые подтверждают возможность его использования в критической информационной инфраструктуре, внедрение и оптимизацию «1С:ERP» силами Prof-IT Group, техническую поддержку и интеграцию с текущей ИТ-средой заказчика. Для предприятий, оформляющих комплексный заказ, предусмотрены специальные условия, в том числе дополнительная скидка на оборудование, расширенная гарантия и бесплатный аудит инфраструктуры для оценки готовности к работе с «1С:ERP».

«Российскому рынку промышленного ИТ критично нужны готовые и надежные решения, которые можно быстро адаптировать под конкретное производство. Наше сотрудничество с Kraftway позволяет заказчикам получить сразу две ключевые составляющие успеха: проверенную аппаратную платформу и глубокую экспертизу внедрения «1С:ERP». Это снижает риски, ускоряет проекты и делает цифровизацию предсказуемой по результату», — сказал Алексей Щербаков, руководитель направления системной и сетевой интеграции Prof-IT Group.

«Сотрудничество с Prof-IT Group закрывает один из ключевых запросов индустрии: предприятия получают устойчивую ИТ-архитектуру, которая рассчитана на длительную эксплуатацию, масштабирование и реальные нагрузки «:ER»P. Мы видим в этом партнерстве долгосрочную ценность для промышленного сегмента и уверены в высоком спросе на такие комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов», — сказал Андрей Емельянов, вице-президент по продажам, маркетингу Kraftway.

Партнеры уверены, что объединение экспертиз позволит промышленным предприятиям снизить риски и ускорить запуск проектов импортозамещения, а также получить предсказуемую производительность системы на этапах внедрения и ввода в промышленную эксплуатацию.

