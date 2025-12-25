«Хи-Квадрат» подтвердила совместимость платформы Xsquare с процессором Loongson 3A6000

Компания «Хи-Квадрат» подтвердила совместимость платформы для быстрой разработки приложений Xsquare с оборудованием на базе китайского восьмиядерного процессора Loongson 3A6000 архитектуры LoongArch. В ходе проведения нагрузочных тестирований удалось добиться сокращения времени отклика единичной сессии почти втрое – с 70 до 25 миллисекунд (0,025 секунды). Под откликом понимается время между кликом пользователя в браузере и получением ответа от сервера для рендеринга страницы. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Испытания проводились на персональном компьютере с 16 ГБ оперативной памяти. Программная часть стенда включала российскую операционную систему «Альт Сервер», базу данных PostgreSQL версии 16.11 и платформу Xsquare 6.0. В ходе тестирования проверялась производительность платформы при обработке большого числа запросов к базе данных – до 300 одновременных соединений.

По результатам тестирования время отклика единичной сессии составило 25 миллисекунд, что почти втрое превосходит показатель прошлого года (70 миллисекунд). Это означает, что система реагирует на действия пользователя практически мгновенно. Например, при формировании отчета сотруднику не придется ждать загрузки данных, поскольку информация появится сразу.

При нагрузочном тестировании в промышленных масштабах удалось достичь показателя 130-150 пользовательских запросов в секунду. Таким образом, три ПК на базе восьмиядерных процессоров Loongson 3A6000 обеспечивают обработку порядка 500 запросов в секунду, что превышает производительность сервера на 128 ядер процессоров Loongson прошлого поколения.

Xsquare работает нативно на архитектуре LoongArch, без двоичных трансляторов и интерпретаторов. Улучшение результатов стало возможным благодаря нескольким факторам. В первую очередь – оптимизации платформы Xsquare для работы с большим количеством одновременных запросов. Помимо этого, новая версия операционной системы позволила более эффективно утилизировать ресурсы процессора. Если годом ранее ОС задействовала около 50-60% мощности, то сейчас утилизация достигает практически 90% и не больше 10% на системный вызовы.

Результаты тестирования особенно актуальны в связи с появлением российского серверного процессора «Иртыш C616». Основой этой разработки стал процессор Loongson с ядрами LA664 на архитектуре LoongArch. Поскольку Xsquare уже протестирована на процессорах Loongson и показала высокие результаты, платформа готова к работе на «Иртыше» без дополнительной адаптации.

«Наша платформа уже второй год проходит тестирования на процессорах Loongson, и результаты подтверждают готовность Xsquare к промышленной эксплуатации. Появление «Иртыша» открывает возможность создать полностью доверенный технологический стек – начиная от процессора и заканчивая прикладным программным обеспечением. Любая компания в России сможет перевести свои информационные системы полностью на отечественный технологический стек без потери в производительности. Это важный шаг к созданию независимых от западных вендоров решений, где программная и аппаратная части эффективно работают вместе», – отметил Константин Ващенков, технический директор компании «Хи-Квадрат», создателя платформы быстрой разработки Xsquare.