В России появится новая обучающая программа по искусственному интеллекту WMT Kids x AI

В январе 2026 г. компания WMT AI запускает образовательный проект WMT Kids x AI для обучения школьников от 8 до 15 лет работе с искусственным интеллектом. Проект предлагает гибридный формат обучения: еженедельные онлайн-занятия, которые будут доступны для школьников из всех регионов страны, и очные встречи в Москве дважды в месяц для презентации и защиты их собственных проектов. Таким образом, дети научатся не только создавать продукты с помощью ИИ, но и профессионально представлять их. Об этом CNews сообщили представители WMT AI.

На первом этапе обучения дети будут работать с нейросетями российских разработчиков, таких как GigaChat и «Алиса». Основная цель — научить их безопасному и осознанному взаимодействию с искусственным интеллектом. Школьники узнают, как правильно формулировать запросы — промпты, как использовать нейросети в качестве инструмента для решения задач, а не как источник готовых ответов. Также в рамках программы будет уделено особое внимание цифровой безопасности: дети научатся понимать, что нейросеть может ошибаться или искажать информацию. Дополнительно они освоят приемы, помогающие контролировать работу ИИ и получать корректные и точные результаты.

После освоения базовых принципов ученикам будет предоставлен выбор направления: медиаконтент — создание изображений, видео, озвучек, анимаций и аватаров с помощью нейросетей и кодинг — основы программирования и разработки сайтов. Все творческие и технические занятия будут проходить на специально разработанной интерактивной платформе. Она позволит работать с материалом в игровом формате и стимулировать интерес к технологиям.

Компания уже осуществила первую попытку взаимодействия с 15-летним школьником из Казахстана Науаном Карамурзиным. Отмеченный на конкурсе, а затем приглашенный на стажировку, Науан уже помог в разработке интерактивного стенда на выставке в Макао, а также создал собственное приложение, благодаря которому пользователи могли сконструировать собственных ИИ-агентов.

В декабре 2025 г. компания подключила Науана к реализации новой образовательной программы по искусственному интеллекту. Он помогает куратору с разработкой уроков, с площадкой, на которой начинающие ИИ-специалисты смогут в дальнейшем учиться, а также дает свою оценку курсу как эксперт, который разбирается, что именно будет интересно подросткам.

Обучение будут вести штатные эксперты WMT AI. В перспективе рассматривается дальнейшая интеграция в учебный процесс технологий российских разработчиков.

«WMT Kids x AI — это не просто курсы, а экосистема для развития нового поколения — поколения архитекторов цифровой реальности, которые с детства учатся использовать искусственный интеллект осознанно, профессионально и творчески. Это наш стратегический вклад в будущее ИИ-технологий России», — сказал Игорь Никитин, основатель компании WMT AI и WMT Group.