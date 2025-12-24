Разделы

«Страховой Дом ВСК»: 57% россиян опасаются, что ИИ «подсидит» их на работе

В «Страховом Доме ВСК» провели собственное исследование, чтобы оценить отношение россиян к ИИ и уровень проникновения технологии в повседневную жизнь. Как выяснилось, россияне предпочитают отечественные ИИ-сервисы, а самая распространенная причина обращений к нейросетям – быстрый поиск информации.

По оценкам «Страхового Дома ВСК», отечественные сервисы на базе технологии искусственного интеллекта самые востребованные – им доверяет 68% россиян. 38% выбирают популярный международный чат-бот, еще 9,7% – его китайский аналог.

В компании выяснили, для чего и как часто россияне обращаются к нейросетям (можно было выбрать несколько вариантов ответа): 34% используют ИИ только для быстрого поиска информации в интернете; 23% обращаются к ИИ только в самом крайнем случае, так как не до конца понимают, как все работает; 17% общаются с чат-ботами ИИ по разным вопросам, в том числе на конфиденциальные темы (медицинские или личные); 17% признаются, что часто используют ИИ для совета по любому поводу, так как это очень удобно; 14% считают, что с ИИ общаться намного комфортнее, чем с людьми; 14% опасаются ИИ, так как считают, что технология скоро заменит живое общение.

При использовании искусственного интеллекта 51% респондентов периодически делают самостоятельный фактчекинг информации, полученной через чат-бот. 28% опрошенных всегда перепроверяют информацию от нейросетей. Почти каждый пятый россиянин (21%) признается в полном доверии технологии и никогда ничего за ИИ не проверяет.

Один из главных страхов россиян заключается в том, что ИИ сможет заменить их на работе – в этом признались 57% респондентов. И только 30% полностью уверены в обратном – технология не заменит человека. В то же время минимум 53% россиян прибегают к помощи искусственного интеллекта в рабочее время (35% делают это в открытую, а 19% скрывают этот факт от начальства).

В том, что ИИ не заменит общения с живым человеком, уверены 41% россиян. Больше всего это характерно для жителей Самары (67%), Воронежа (60%), Нижнего Новгорода (53%). Склонны отказаться от взаимодействия с другими людьми в пользу нейросетей пермяки (33%), краснодарцы (30%), екатеринбуржцы (29%) и москвичи (26%).

