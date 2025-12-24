Разделы

Ремонтная служба бытовой техники «Ленремонт» перенесла инфраструктуру в облако Cloud.ru

Ремонтно-сервисная сеть «Ленремонт» перенесла 100% инфраструктуры в облако Cloud.ru. Миграция была реализована в партнерстве с разработчиком и интегратором корпоративных ИТ-решений Aiston. В результате компания в пять раз уменьшила время на обслуживание ИТ-сервисов и в два раза нарастила число и скорость релизов. Об этом CNews сообщилщ представитель Cloud.ru.

«Ленремонт» искала защищенное облачное решение, которое сведет риски простоев ИТ-системы к минимуму и позволит добиться стабильной работы сервисов. Для проведения комплексного аудита и выбора облачного провайдера компания обратилась за услугами Aiston. После детальной оценки текущего состояния и выявления слабых мест команда Aiston предложила рассмотреть переход на облачную платформу Cloud.ru.

Среди основных проблем, которые выявила техническая оценка, — зависимость от предыдущего подрядчика, который управлял инфраструктурой сети мастерских. В случае технических сбоев доступ к критически важным данным и сервисам находился под угрозой. Кроме того, компания не использовала инструменты управления сетевым трафиком, из-за чего при резком увеличении запросов ИТ-сервисы становились уязвимыми, а также систем для защиты данных в облаке, например, DDoS-защиты и многофакторного контроля доступа.

Ключевыми шагами миграции инфраструктуры «Ленремонта» в Cloud.ru стали настройка IPSec VPN-туннеля между on-premise и VPC-сетью для защищенного Site-to-Site соединения, развертывание GitLab с CI/CD-пайплайнами на базе Terraform для автоматизированного provisioning более 40 виртуальных машин через Cloud.ru API. Также подключили высокоскоростные SSD-диски для хранения и агрегации логов. Благодаря облаку Cloud.ru компания вернула полный контроль над критическими данными и сервисами, обеспечив надежность и отказоустойчивость.

Перенос инфраструктуры в облако Cloud.ru позволил добиться отказоустойчивости инфраструктуры на уровне 99,982% и увеличить доступность ключевых сервисов (CRM-системы, сайта, SIP-телефонии) с 98,4% до 99,99%. Число компьютерных инцидентов после миграции сократилось в четыре раза, а скорость их обработки – в пять раз, с 10 до 2 часов.

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration
Цифровизация

«Мы искали провайдера, который позволит не просто добиться стабильности сервисов в моменте, но и быстро внедрять любые изменения. Переход в облако стал важным шагом для развития бизнеса и укрепления нашей репутации на рынке — скорость и частота релизов увеличились более чем в два раза. К тому же, после смены провайдера стало гораздо проще наращивать ресурсы: их можно быстро увеличить вручную через личный кабинет», — сказал директор компании «Ленремонт» Денис Сорокин.

«После миграции в облако все сервисы работают стабильно и непрерывно, даже в периоды наплыва клиентов. Сloud.ru делает ставку выстраивание долгого и взаимовыгодного сотрудничества с партнерами и клиентами. В будущем “Ленремонт” планирует масштабировать ресурсы на платформе Cloud.ru и расширять диапазон использования облачных сервисов», — сказал менеджер по работе с ключевыми заказчиками Cloud.ru Никита Пивоваров.

